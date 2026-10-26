خام برنت يهبط 1,8% ليسجل 114,61 دولارا للبرميل

وسط مؤشرات على تهدئة محتملة وتواصل تدفق المعروض، هبوط أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1,8% ليصل إلى 114,61 دولارا للبرميل.

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1,8%، الإثنين، وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب الأميركية على إيران، واستمرار تدفق المعروض النفطي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.61 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.3% إلى نحو 100.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00.

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ما ينعكس على أسعار الوقود في العديد من الدول، ويدفع مستويات التضخم إلى الصعود.

ويأتي الهبوط وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب الأميركية على إيران، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران خلال تلك الليلة.

وأضاف ترامب، خلال مداخلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة تعلم تماما ما يجري في "جبل الفأس" بإيران.

وتجري دول "حلف مكة" (تركيا وباكستان والسعودية)، الإثنين، مباحثات في طهران ضمن جهود خفض التصعيد الإقليمي ودعم الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتلتقي مسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأثرت السوق كذلك بالارتفاع الحاد في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ما دفع مستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة الصعود، وأسهم في تراجع الأسعار، إلى جانب استمرار تدفق إمدادات النفط رغم التوتر المتواصل في منطقة الخليج.