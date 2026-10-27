إيرادات قياسية وخسائر ضخمة: "أنثروبيك" تكشف تفاصيل طرحها في البورصة

تعتزم "أنثروبيك" منح مؤسسيها السبعة مجتمعين 50.1% من إجمالي حقوق التصويت في المسائل المعروضة على المساهمين عمومًا، من خلال فئة خاصة من الأسهم...

قدمت شركة "أنثروبيك" الأميركية، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي "كلود"، ملف تسجيل رسميًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، كاشفة عن نمو كبير في إيراداتها وخسائر صافية بلغت 80.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تمهد لإدراجها في البورصة وسط المنافسة المتصاعدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ملف التسجيل المقدم إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية"، تعتزم الشركة إدراج أسهمها العادية من الفئة "أ" في بورصة "ناسداك"، تحت رمز التداول "إيه إن تي".

ولم تحدد "أنثروبيك" عدد الأسهم التي ستطرحها للبيع أو النطاق السعري المتوقع للاكتتاب، كما لم تعلن موعدًا نهائيًا لبدء التداول.

وأكدت الشركة أن وثيقة التسجيل لا تزال أولية وقابلة للتعديل، وأن الأوراق المالية لا يمكن بيعها قبل دخول التسجيل حيز النفاذ واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، سجلت "أنثروبيك" إيرادات تجاوزت 16 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 14 ضعفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت الإفصاحات المالية أن إيرادات الشركة بلغت نحو 16.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، ما يعكس النمو السريع في الطلب على خدماتها ومنتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقارنة بخسارة قدرها نحو 13 مليار دولار قبل عام.

لكن الجزء الأكبر من الخسارة المعلنة لا يعكس إنفاقًا نقديًا مباشرًا على تشغيل النماذج أو بناء مراكز البيانات.

وارتبط اتساع الخسائر بدرجة كبيرة بتعديلات محاسبية ناتجة عن ارتفاع القيمة العادلة لأدوات تمويل قابلة للتحول إلى أسهم، بما في ذلك عبء استثنائي بلغ نحو 72.4 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الخسارة الصافية المعلنة تتضمن بنودًا محاسبية تختلف عن المصروفات التشغيلية الفعلية، ولا تمثل بالكامل مبالغ نقدية أنفقتها الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتوضح هذه الأرقام طبيعة المرحلة التي تمر بها "أنثروبيك"، إذ تحقق نموًا سريعًا في الإيرادات، بالتزامن مع استمرار الحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

ويمكن أن يوفر الاكتتاب العام، إذا اكتمل، مصدرًا إضافيًا للتمويل يساعد الشركة على مواصلة توسعها، بما يشمل تطوير القدرات الحاسوبية والاستثمار في البنية التحتية والاستحواذ على شركات وتقنيات جديدة.

لكن حجم الأموال التي قد تجمعها "أنثروبيك" لا يزال غير محدد، نظرًا إلى عدم إعلان عدد الأسهم المعروضة أو سعر بيعها للمستثمرين.

ولا تقتصر أهمية ملف الاكتتاب على النتائج المالية، إذ يكشف أيضًا عن هيكل غير تقليدي لحوكمة الشركة، يهدف إلى إبقاء سلطة اتخاذ القرارات الرئيسية بيد مؤسسيها وصندوق مستقل يرتبط بمهمتها طويلة الأجل.

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى السلطات الأميركية، تعتزم "أنثروبيك" منح مؤسسيها السبعة مجتمعين 50.1% من إجمالي حقوق التصويت في المسائل المعروضة على المساهمين عمومًا، من خلال فئة خاصة من الأسهم.

ويشمل المؤسسون الرئيس التنفيذي داريو أمودي، ورئيسة الشركة دانييلا أمودي، إلى جانب خمسة مؤسسين آخرين، على أن تمارس حقوق التصويت من خلال كيان قانوني خاص يمثلهم.

ويتيح هذا الترتيب للمؤسسين الاحتفاظ بنفوذ حاسم في قرارات المساهمين، حتى بعد إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق العامة.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ "صندوق المنفعة طويلة الأجل" بصلاحيات تتعلق باختيار وعزل أعضاء مجلس الإدارة من فئة خاصة، يشكلون أغلبية أعضاء المجلس.

ويعني ذلك أن السيطرة على حوكمة الشركة ستظل موزعة بين المؤسسين والصندوق، بينما ستكون حقوق المساهمين الجدد في التأثير على بعض القرارات محدودة مقارنة بالهياكل التقليدية للشركات المدرجة.

وتقول "أنثروبيك" إن هذا التنظيم يهدف إلى الحفاظ على التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، وتحقيق التوازن بين المصالح المالية للمساهمين والأهداف طويلة الأجل للشركة.

وتأسست "أنثروبيك" عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين في الذكاء الاصطناعي، من بينهم مسؤولون سابقون في شركة "أوبن إيه آي"، وركزت منذ انطلاقها على تطوير نماذج متقدمة مع إعطاء أهمية لقضايا السلامة والأمان.

وحصلت الشركة خلال مراحل توسعها على استثمارات ودعم تقني من شركات تكنولوجيا كبرى، بينها "أمازون" و"غوغل"، اللتان ساهمتا في توفير التمويل والبنية التحتية السحابية اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها.

لكن وثائق الطرح تكشف أيضًا عن مخاطر مرتبطة باعتماد الشركة على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية وموردي المكونات التقنية.

وتعتمد "أنثروبيك" على شركات من بينها "أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" لتوفير خدمات الحوسبة، وعلى موردين مثل "برودكوم" للحصول على مكونات وتقنيات أساسية.

وحذرت الشركة من أن الاعتماد على هذه العلاقات قد يعرض أعمالها لمخاطر تتعلق بتوافر القدرات الحاسوبية وتكاليف التشغيل واستمرارية الخدمات، رغم الدور الأساسي الذي تؤديه تلك الشركات في دعم نموها.

وأوضحت "أنثروبيك" أن تكاليف الحوسبة والبنية التحتية مرشحة لمواصلة الارتفاع بالقيمة المطلقة، وأنها ستظل أكبر بند في مصروفاتها التشغيلية خلال المستقبل المنظور.