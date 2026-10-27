دراسة: الولايات المتحدة الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف الوقود المرتبط بأزمة هرمز

الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن أزمة النفط المرتبطة بالتوتر في مضيق هرمز، إذ بلغت فاتورتها الإضافية 160 مليار دولار من أصل 468 مليار دولار تكبدها المستهلكون عالميا منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران

أسعار الوقود في محطة تزوّد في كاليفورنيا (Getty Images)

كشف مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا "كريا"، أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن صدمة النفط العالمية المرتبطة بالتوتر في مضيق هرمز.

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وقال المركز في تحليل نشره أمس، الإثنين، بشأن تأثير حرب إيران في تكاليف الوقود عالميا، إن ارتفاع أسعار البنزين والديزل حمّل المستهلكين حول العالم تكلفة إضافية بلغت 468 مليار دولار منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح أن الأزمة أضافت 160 مليار دولار إلى فاتورة الوقود في الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو ثلث التكلفة الإضافية العالمية.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بتكلفة إضافية بلغت 54 مليار دولار، تلتها كندا بـ17 مليار دولار، وفق التحليل.

وعلى أساس نصيب الفرد، بلغت التكلفة الإضافية في الولايات المتحدة 471 دولارا للشخص، رغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم، أي ما يقارب 8 أضعاف المتوسط العالمي البالغ 60 دولارا.

وسجلت كندا ثاني أعلى تكلفة إضافية للفرد بواقع 422 دولارا، تلتها أستراليا بـ386 دولارا.

وقال المركز إن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة كان مماثلا لمستويات مسجلة في اقتصادات سوق أخرى، لكنه أشار إلى أن التأثير كان أكبر بسبب ارتفاع استهلاك الفرد للوقود ومحدودية التقدم في تقليص الاعتماد على النفط.

وتشهد أسواق النفط تقلبات متواصلة بفعل التوترات في الخليج والمخاطر المحيطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الإستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.

وتجاوز خام برنت 117 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل، عقب موجة هجمات إيرانية على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، قبل أن يلامس المستوى نفسه مجددا الإثنين.