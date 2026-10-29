تراجع النفط والذهب وسط ارتفاع الدولار

تترقب الأسواق العالمية مؤشرات أوضح بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية الأميركية، في ظل تباين أداء الأصول المالية وتأثرها بتحركات العملة الأميركية وقرارات البنوك المركزية، ما يعزز حالة الحذر لدى المستثمرين.

تراجعت أسعار النفط والذهب، الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وتطورات الأسواق، فيما سادت حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 82 سنتا، أي بنسبة 0.7%، إلى 114.50 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار، أو 1%، إلى 101.74 دولار، لتتخلى عن جزء من مكاسب الجلسة السابقة.

وفي أسواق المعادن النفيسة، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4039.26 دولارًا للأوقية، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر عند 4051 دولارا.

كما تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 53.60 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1533.50 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1017.29 دولارا.

وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار، بينما يقيّم المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وورش، وتداعيات قرار تثبيت الفائدة على المسار المقبل للسياسة النقدية.

وأشار البنك المركزي إلى أن بيانات التضخم المرتقبة ستؤثر في قراراته المقبلة، ما أبقى التوقعات بشأن أسعار الفائدة محاطة بالغموض.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار عقب القرار، الذي أُقر بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين، مع تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل. ووصف المجلس نمو الاقتصاد الأميركي بأنه يجري "بوتيرة قوية".

وتراجع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1134 دولار في التداولات الآسيوية، فيما ارتفع الدولار بنسبة 0.14% إلى 158.045 ين. وكان الدولار قد اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين قبل إعلان القرار، لكنه تراجع لاحقا في ظل غياب إشارات واضحة بشأن الخطوة المقبلة في كانون الأول/ديسمبر.

أما الدولار النيوزيلندي، فاستقر عند 0.5621 دولار أميركي بعد تراجعه بما يصل إلى 1.7% إثر قرار البنك المركزي النيوزيلندي تثبيت الفائدة عند 2.75%، في خطوة فاجأت الأسواق. كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار أميركي، بالقرب من أعلى مستوياته في شهر.