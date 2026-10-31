"بينانس" تسترد 90% من 6.3 مليارات دولار سُرقت في اختراق إلكتروني للمنصة

أعلنت منصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة استردادها 90% من المبالغ التي سُرقت منها في اختراق إلكتروني ضخم، سُرق فيه 6.3 مليارات دولار، وأشارت إلى أن استعادة النسبة المتبقية قد تستغرق وقتا أطول بسبب انخفاض سيولة الرموز الرقمية.

قالت منصة تداول العملات المشفرة "بينانس"، السبت، إنها تمكنت من استرداد ​90% من المبالغ المسروقة، بعد تعرض ‌منصتها لعملية اختراق قياسية بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.

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وأضافت في بيان أن النسبة المتبقية البالغة 10% تتكون ​من رموز رقمية أقل سيولة، وهو ما يعني ​أن الحصول عليها بالكميات المطلوبة قد يستغرق وقتا ⁠أطول.

وقالت المنصة إنها خصصت نحو 6.34 مليار ​دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر.

وأضافت أن عملية ​التعويض شملت استخدام جزء من "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين" البالغة قيمته مليار دولار، وهو احتياطي من "بتكوين" تحتفظ به لحماية ​العملاء في حال حدوث اختراقات أمنية.

وقال ​الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، ريتشارد تنغ، يوم الجمعة إن الاختراق كان "هجوما معقدا" ‌تضمن ⁠استخدام جهاز كمبيوتر محمول مخترق، وبرمجيات خبيثة صممت لحذف الأدلة على نشاطها، الأمر الذي صعّب عمليات التتبع والتحقيق.

وذكرت "بينانس" أن المستخدمين الذين يحتفظون بالرموز العشرة ​المدرجة، وهي "​بتكوين" و"إيثر" ⁠و"تيثر" و"بينانس كوين" و"سولانا" و"يو إس دي كوين" و"إكس آر بي" ويو إس دي1" و"ريبل يو إس دي" و"زي كاش"، ​سيتمكنون من التحقق من أن أصولهم ​مدعومة بنسبة ⁠لا تقل عن واحد إلى واحد بمجرد اكتمال عملية إثبات الاحتياطيات.

وقالت المنصة إنها لا تزال على ⁠المسار ​الصحيح لاستئناف خدمات السحب يوم ​الأحد الموافق للأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، ضمن الجدول الزمني الذي أعلنته سابقا.

وتعد "بينانس" واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، أُسست عام 2017 وتتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتبادلها، مثل "بيتكوين"، إلى جانب خدمات أخرى تشمل التداول والاستثمار وحفظ الأصول الرقمية.

وتؤدي المنصة دورا مهما في سوق العملات المشفرة، إذ تعمل وسيطا بين المشترين والبائعين، وتوفر بنية تحتية لتداول الأصول الرقمية. لكنها، مثل غيرها من المنصات المركزية، تواجه مخاطر أمنية وتنظيمية، من بينها سرقة الأصول الرقمية والاختراقات والاحتيال.

ماذا حدث؟

تعرضت "بينانس" يوم الخميس 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 لهجوم إلكتروني واسع، أدى إلى تحويل أصول رقمية من محافظها الساخنة (Hot Wallets) إلى محافظ يسيطر عليها المهاجمون، بقيمة تُقدّر بنحو 6.3 مليارات دولار، في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة حتى الآن.

وبحسب التحقيق الأولي الذي أعلنته "بينانس"، يُحتمل أن الهجوم بدأ باختراق حاسوب محمول لمهندس يعمل في مجال تطوير الأنظمة وتشغيلها (DevOps)، ما أتاح للمهاجمين الوصول إلى حاوية خدمات داخلية وإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.

وأوضحت المنصة أنها لم تجد حتى الآن دليلا على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، لكنها أشارت لاحقا إلى اكتشاف نقاط اختراق إضافية، ما يعني أن التحقيق لم يحسم بعد جميع تفاصيل الهجوم وآلياته.