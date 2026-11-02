تراجع النفط واستقرار الدولار قبيل الانتخابات الأميركية

تراجعت أسعار النفط والعملات المشفرة في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط ترقب الأسواق لمآلات المحادثات بشأن الحرب على إيران والاستحقاق الانتخابي الأميركي، فيما حافظ الدولار على استقراره. وتزامن ذلك مع استمرار تداعيات الاختراق الكبير لمنصة بينانس.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% في التعاملات الآسيوية، الإثنين، متأثرة بآمال إحراز تقدم في المحادثات الإيرانية القطرية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط غياب مؤشرات على تصعيد عسكري جديد.

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وانخفض خام برنت 3.2% إلى 109.75 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 3.3% إلى 100.69 دولار، بعد مكاسب قوية سجلها النفط الأسبوع الماضي دفعته إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق تترقب تطورات المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تحذيرات من احتمال عودة التصعيد ودفع أسعار برنت نحو 120 دولارا للبرميل.

وفي سياق متصل، أبقت مجموعة أوبك+ أهداف إنتاج النفط لشهر كانون الأول/ديسمبر دون تغيير.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام العملات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء، إلى جانب بيانات الوظائف وقرارات أسعار الفائدة المرتقبة في عدد من البنوك المركزية.

وسجل مؤشر الدولار 101.94 نقطة، فيما استقر اليورو قرب أدنى مستوى له في 17 شهرا عند 1.1159 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3387 دولار. في المقابل، تراجع الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 157.78 مقابل الدولار.

أما في سوق العملات المشفرة، فسجلت بتكوين وإيثر ارتفاعا طفيفا، بعد خسائر تكبدتاها الأسبوع الماضي على خلفية اختراق منصة بينانس وسرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.

وأعلنت المنصة أن عمليات السحب بدأت تستقر، مؤكدة تغطية 95% من الأصول المسروقة، فيما أثارت الحادثة تساؤلات بشأن ثغرات الأمن الرقمي في قطاع العملات المشفرة.