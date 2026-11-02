"أدنوك": احتياط النفط العالمي يستنزف بعد سحب مليار برميل من المخزونات منذ اندلاع حرب إيران

حذّرت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من استنزاف احتياطيات الطاقة العالمية، بعد سحب نحو مليار برميل من المخزونات منذ اندلاع الحرب على إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تراجع مخزونات الديزل وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان الجابر، اليوم الإثنين إن العالم يستنزف احتياطياته من ​الطاقة، بعد سحب نحو مليار برميل من النفط من ‌المخزونات العالمية منذ أن أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

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وأضاف الجابر خلال مؤتمر "أديبك" المنعقد في الإمارات، أن مخزونات الديزل ​في بعض المناطق وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 35 عاما ​لمثل هذا الوقت من الموسم، في الحين الذي تواجه فيه مناطق أخرى فجوة ⁠في إمدادات الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 600 مليار قدم مكعبة.

وزادت ​أسعار الديزل في العديد من الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعة بتعطل ​الإمدادات بسبب الحرب، وهو ما يهدد بدفع باتجاه ارتفاع التضخم، ويؤثر في التكاليف بالنسبة إلى الحكومات والمستهلكين على حد سواء.

وقال الجابر "إننا بحاجة إلى توسيع التخزين الإستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، ​وتوفير قدرات تكرير مرنة تكون أقرب إلى أسواق الاستهلاك... تتعين إقامة ​بنية تحتية قبل الحاجة إليها، مع دعمها بمنظومات لوجستية متطورة".

وأشار الجابر إلى أن تكاليف ‌الشحن ⁠والخدمات اللوجستية ارتفعت لتبلغ 30% من تكلفة البرميل الواحد، مقابل 5% فقط قبل اندلاع حرب إيران.

ويجري تداول خام برنت القياسي حاليا عند مستوى يقارب 110 دولارات للبرميل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 50% عن مستواه ​في شباط/ فبراير ⁠قبيل اندلاع الحرب.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي على سحب أكثر من 20 مليون برميل من الديزل، وضخها ​في الأسواق إلى جانب ما تبقى من كميات النفط ​التي ⁠كانت جزءا من عملية سحب غير مسبوقة من احتياطيات الطوارئ، التي سبق الإعلان عنها في آذار/ مارس الماضي، وذلك بهدف تعزيز الإمدادات وكبح ارتفاع الأسعار.

وذكر ⁠كبير ​الإداريين التنفيذيين في شركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، الشهر الماضي أن المخزونات ​التجارية المتبقية تقل عن ستة مليارات برميل، وأشار إلى أن معظمها غير متاح فعليا للاستخدام.