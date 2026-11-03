النفط يرتفع والدولار يستقر والذهب يتراجع

تباين أداء الأسواق العالمية في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وترقب الانتخابات الأميركية، إذ ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن أمن الإمدادات، بينما حافظ الدولار على استقراره، وتراجع الذهب والمعادن النفيسة وسط ضغوط السيولة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، عقب تقارير عن قصف أميركي استهدف جزيرة قشم الإيرانية، ما أعاد المخاوف من اتساع المواجهة العسكرية وتأثر إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

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وزاد خام برنت 0.5% إلى 105.25 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها إلى 96.93 دولارا، بعدما سجل برنت تراجعا حادا بنحو 7.6% في جلسة الاثنين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية قصفت جزيرة قشم، فيما وصف مسؤولون الهجوم بأنه إجراء دفاعي يهدف إلى الحد من قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقال محللون إن التقارير عن استمرار العمليات العسكرية أعادت علاوة المخاطر إلى أسعار النفط، بعدما بدأت الأسواق تأخذ في الحسبان احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين واشنطن وطهران.

في المقابل، أكدت إيران استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عقب محادثات مع وسطاء قطريين انتهت بتقديم مقترحات معدلة من دون تحقيق تقدم ملموس. كما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق مع طهران لا يزال ممكنا، من دون حسم موقفه من استئناف الهجمات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالميا، ما يثير مخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط ترقب الانتخابات الأميركية

حافظ الدولار على استقراره خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، في ظل حذر المستثمرين إزاء التطورات في الشرق الأوسط وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 101.81 نقطة، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له خلال شهر.

وجاء تحرك الدولار بالتزامن مع تراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية، بعدما أعلن بنك الشعب الصيني اعتزامه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية، في خطوة تستهدف تشديد سيولة الدولار والحد من مكاسب اليوان.

واستقر اليورو عند 1.1182 دولار، فيما تداول الين عند 157.92 للدولار، وسط عطلة رسمية في اليابان.

وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85%، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2008، بما يرفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 125 نقطة أساس.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرارات عدد من البنوك المركزية، بينها بريطانيا والنرويج والسويد، وسط متابعة تأثير تطورات الطاقة والتوترات الجيوسياسية على السياسات النقدية.

الذهب يتراجع مع ترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، مع انحسار بعض المخاوف التضخمية عقب الهبوط الحاد لأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3926.52 دولارا للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 3936.30 دولارا.

وقال محللون إن المعدن الأصفر لا يزال في مرحلة التعافي من خسائره الأخيرة، مشيرين إلى أن عمليات البيع لتوفير السيولة وتغطية الخسائر في أسواق أخرى تحد من قدرته على الاستفادة من التوترات الجيوسياسية باعتباره ملاذا آمنا.

كما تشكل توقعات استمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة ضغطا إضافيا على الذهب، الذي لا يدر عائدا، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج الانتخابات الأميركية، وما قد تحمله من انعكاسات على السياسات المالية والإنفاق الحكومي وقطاع التكنولوجيا، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تداعيات الحرب على إيران ومسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 49.71 دولارا للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.2% إلى 1446.80 دولارا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 953.64 دولارا للأونصة.