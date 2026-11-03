ترامب يهدد صادرات جنوب أفريقيا ورواندا بإلغاء امتيازات "أغوا"

القرار يهدد الامتيازات التجارية التي تتمتع بها الدولتان منذ سنوات، لكنه لا يعني وقف صادراتهما إلى الولايات المتحدة، بل فقدان المعاملة الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب البرنامج...

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اعتزامها إنهاء استفادة جنوب أفريقيا ورواندا من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب برنامج "أغوا" التجاري، اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، في خطوة قد تؤثر على صادرات البلدين إلى السوق الأميركية، بما فيها قطع غيار السيارات والنبيذ من جنوب أفريقيا والقهوة من رواندا.

وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي، الإثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس وحكومتي البلدين بنيته إنهاء أهليتهما للاستفادة من البرنامج، عقب مراجعة سنوية لمدى التزام الدول الأفريقية المستفيدة بشروطه.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن "الإدارة خلصت إلى أن حكومتي جنوب أفريقيا ورواندا تتبعان ممارسات لا تتوافق مع معايير الأهلية للبرنامج، مشيرًا إلى عوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، ومخاوف تتعلق بالأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن القرار يهدد الامتيازات التجارية التي تتمتع بها الدولتان منذ سنوات، لكنه لا يعني وقف صادراتهما إلى الولايات المتحدة، بل فقدان المعاملة الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب البرنامج.

ويتيح "قانون النمو والفرص في أفريقيا"، المعروف اختصارًا باسم "أغوا"، منذ إقراره عام 2000، لدول مؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء تصدير آلاف المنتجات إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.

وتخضع أهلية الدول المستفيدة لمراجعات دورية تجريها واشنطن، تشمل الالتزام باقتصاد السوق والحكم الرشيد وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين.

وحدد مكتب الممثل التجاري الأميركي اعتراضاته على جنوب أفريقيا في وجود حواجز أمام التجارة والاستثمار، ومخاوف تتعلق بالفساد، وما وصفه بتهديدات للأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية.

أما بشأن رواندا، فأشار المكتب إلى مخاوف مرتبطة بسيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق العمال وحقوق الإنسان، إلى جانب العوائق التجارية والمسائل الأمنية.

وأكد غرير أن إدارة ترامب تعمل على دفع الشركاء الأفارقة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بمعايير الأهلية التي تتيح استمرار استفادتهم من البرنامج.

وفي ردها على الخطوة الأميركية، قالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا إنها تتفهم قلق العمال والمصدرين والشركات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على القطاعات المستفيدة من الإعفاءات.

وبحسب بيان للوزارة نقلته صحيفة "ذا سيتيزن"، تعمل الحكومة مع القطاعات المعنية لتقييم التداعيات المحتملة للقرار، وبحث التدابير اللازمة لحماية الوظائف ودعم الشركات المتضررة.

وأكدت الوزارة أنها قدمت، خلال مفاوضاتها مع واشنطن، تنازلات إضافية تتجاوز ما عرضته عام 2015، في محاولة للحفاظ على الوصول التفضيلي إلى السوق الأميركية.

وأعربت عن استيائها من إثارة قضايا جديدة لم تكن ضمن الأسس التي انطلقت منها المحادثات التجارية بين البلدين عام 2025.

ووفقًا للأرقام التي أوردتها الوزارة، دخل نحو 89% من صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة خلال عام 2025 وفق الشروط التجارية العادية لمنظمة التجارة العالمية، مقابل نحو 10% استفادت من امتيازات برنامج "أغوا".

وشكلت الصادرات المشمولة بالبرنامج نحو 1% من إجمالي صادرات جنوب أفريقيا إلى الأسواق العالمية، ما يوضح نطاق التجارة التي قد تتأثر مباشرة بفقدان الامتيازات.

وتعتزم حكومة جنوب أفريقيا تكثيف جهود تنويع أسواق التصدير، عبر توسيع حضور منتجاتها في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، للحد من التداعيات المحتملة للقرار الأميركي.

وقال وزير التجارة الجنوب أفريقي، باركس تاو، إن القرار لا يختزل مجمل العلاقات بين بريتوريا وواشنطن، مشددًا على أن التوصل إلى حل للخلافات التجارية يتطلب استعداد الطرفين لمعالجتها.

أما رواندا، فقد سبق أن تعرضت لقيود ضمن برنامج "أغوا"، بعدما علقت الولايات المتحدة جزئيًا الامتيازات الممنوحة لصادرات الملابس الرواندية عام 2018، على خلفية خلاف بشأن رسوم الاستيراد.

ولم يصدر رد فوري من كيغالي على الإعلان الأميركي الأخير، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وفي واشنطن، انتقد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل قرار استبعاد جنوب أفريقيا، مطالبًا الإدارة بتقديم تفسير أكثر تفصيلًا لمبرراته، وتوضيح الخطوات التي يمكن لبريتوريا اتخاذها لاستعادة أهليتها للاستفادة من البرنامج.

ومن المقرر أن يدخل إنهاء الامتيازات حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، ما يفصل بين الإخطار الأميركي الحالي وموعد فقدان البلدين المعاملة التجارية التفضيلية.