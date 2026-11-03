"أرامكو": زيادة الأرباح 34.6% لارتفاع أسعار النفط وبدء توسعة خط أنابيب شرق-غرب

ارتفعت أرباح "أرامكو" بنسبة 34.6% في الربع الثالث، لتبلغ 36.25 مليار دولار، مدفوعة بصعود أسعار النفط رغم الهجمات على منشآتها. وأعلنت الشركة بدء الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب، لرفع طاقته الإنتاجية وتجاوز مضيق هرمز.

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها بواقع 34,6% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الخليج إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، فيما تتعرض منشآت الطاقة في المملكة لهجمات دامية ومتكررة.

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وتعرضت ناقلات نفط وخطوط أنابيب ومنشآت تخزين ومصافي تكرير للاستهداف، منذ التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن في تموز/ يوليو الذين شنّوا هجمات شبه يومية على المملكة منذ مطلع الشهر الماضي.

وقتل شخصان الشهر الماضي جراء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة، كانت تستهدف منشأة في حقل شيبة النفطي الواقع في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

كما تعين على المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، التعامل مع إعاقة إيران والحوثيين لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب على التوالي، ما أثر سلبا على التصدير.

وعلى الرغم من الهجمات، سجلت "أرامكو" ارتفاعا كبيرا في أرباحها.

وذكرت الشركة العملاقة المملوكة غالبية أسهمها للدولة في بيان، أن صافي الدخل في الربع الثالث في 2026 بلغ 135,944 مليار ريال (36,25 مليار دولار أميركي)، مقابل 101 مليار ريال (26,9 مليار دولار) في الفترة ذاتها في 2025.

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، في بيان الشركة "واصلت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والهجمات على منشآت الطاقة الرئيسة في زيادة حدّة أزمة إمدادات الطاقة العالمية في الربع الثالث من عام 2026، وهو ما كان له تداعياته الخطيرة على أمن الطاقة العالمي".

وبعد استبعاد البنود الاستثنائية، بلغ صافي الدخل المعدل 116,9 مليار ريال (31,1 مليار دولار)، على ما أعلنت الشركة.

وبلغ متوسط توقعات المحللين لصافي الدخل المعدل خلال الربع الثالث 30,66 مليار دولار، وفق تقديرات خارجية استندت إلى توقعات 12 محللا.

وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية، روبرت موجيلنيكي، "من المرجح أن تبدو نتائج الأرباح أفضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت أسعار النفط أقل بكثير، لكنها قد تكون أقل إيجابية مقارنة بالربع السابق".

وفي الربع الثاني من العام الجاري، أعلنت "أرامكو" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 122,6 مليار ريال (32,7 مليار دولار).

توسعة خط شرق-غرب

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة في وقت لاحق خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية، إلى أن الأعمال الهندسية الأولية بدأت للتوسعة المخطط لها لخط أنابيب شرق-غرب الحيوي في المملكة، الذي يتيح تجاوز مضيق هرمز ونقل ملايين البراميل من النفط الخام يوميا من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.

وتندرج أعمال التوسعة ضمن جهود أوسع لتعزيز شبكة مسارات تصدير النفط في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخط، الذي تعرض لهجمات عدة خلال التصعيد الحالي مع الحوثيين، من 7 إلى 10 ملايين برميل يوميا.

وقد أدت الحرب في الخليج التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير ضد إيران إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، واستنزاف واسع للاحتياطيات الإستراتيجية، فضلا عن تزايد التضخم.

وفيما تتزايد التكهنات حول تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، كثفت الطائرات المسيّرة الأوكرانية هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، ما دفع موسكو إلى حظر تصدير بعض المنتجات، ولا سيما البنزين والديزل.

والشهر الماضي، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا المقر الرئيسي لشركة "أرامكو"، وهو مجمع ضخم يضم مباني عديدة ومجمعات سكنية في مدينة الظهران في شرقي المملكة. وذكر مسؤولون سعوديون أن مبنى في المنطقة التي يقع فيها مركز عمليات "أرامكو" تعرض لهجوم، في حين أفاد موظفان في الشركة، تحدثا إلى وكالة "فرانس برس" شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، بأن برجا داخل المقر الرئيسي أصيب.

وقال الناصر إن شركته تمكنت من الاستجابة بسرعة للهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية، من خلال استخدام الطائرات المسيّرة وفرق متخصصة ومدرّبة للتعامل مع الأضرار التي تلحق بالمنشآت.

وأضاف أن "أكثر من 90% من المواد المستخدمة لاسترجاع العمليات يتم توفيرها من داخل المملكة"، مشيرا إلى أن "أرامكو" قادرة على تنفيذ الإصلاحات الطارئة بسرعة تفوق المعايير المعتمدة في القطاع بنحو 6 أضعاف.

مضيق هرمز تحت الضغط

ومع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، أتاحت مرافقة البحرية الأميركية للسفن مرور ملايين البراميل من النفط الخام يوميا عبر الممر المائي الحيوي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الشهر الماضي إنها ساعدت دول الخليج على تصدير أكثر من 1,5 مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق منذ الصيف، وسهّلت عبور أكثر من 3,000 سفينة تجارية خلال 6 الأشهر الماضية.

لكن زيادة صادرات الخليج لم تفلح في الحد من تقلبات الأسواق، في ظل صدور إشارات متضاربة من الخليج والبيت الأبيض بشأن احتمال استئناف القتال مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 7% أمس، الإثنين، في أعقاب ظهور مؤشرات على استئناف الحوار بين طهران وواشنطن، فيما يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لانتخابات التجديد النصفي المهمة.

وفي المملكة، زادت أشهر من الضبابية الاقتصادية من الضغوط التي تواجه الاقتصاد.

وعلى الرغم من تجاوز الإيرادات الحكومية التوقعات الأولية، رفعت السعودية تقديراتها لعجز الموازنة لعام 2026 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، أي ما يعادل 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات أولية بلغت 165 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي التقديرات الأولية بنسبة 9,3%، فيما تقدّر وزارة المالية انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3,6% في عام 2026، مدفوعا بتراجع النشاط النفطي بنسبة 21,8 بالمئة.

وتتوقع المملكة خفض العجز إلى 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار) في عام 2027، بما يعادل 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة الاستثمار في خطتها الواسعة لتنويع الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة، انكماشا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3,3% هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي، أي 5 نقاط مئوية أقل من توقعاته السابقة الصادرة في تموز/ يوليو.