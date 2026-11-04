تراجع النفط والدولار وصعود الذهب ترقبا لنتائج الانتخابات الأميركية

سادت حالة من الحذر في الأسواق العالمية مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية وتداعياتها السياسية والاقتصادية، وسط تراجع أسعار النفط والدولار، مقابل ارتفاع محدود للذهب، في وقت تواصل فيه التطورات العسكرية والجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط التأثير على توجهات المستثمرين.

تباين أداء الأسواق العالمية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وانعكاساتها المحتملة على السياسات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية، ولا سيما مسار الحرب في الشرق الأوسط والمحادثات الرامية إلى إنهائها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتراجعت أسعار النفط، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 103.34 دولارات للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.55%، إلى 95.56 دولاراً.

وجاء هذا التراجع رغم انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، وفق بيانات معهد البترول الأميركي، التي أظهرت تراجعها بمقدار 5.27 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الأول/أكتوبر، خلافا لتوقعات المحللين بارتفاعها بنحو 880 ألف برميل.

وتبقى التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط عاملاً مؤثراً في حركة الأسعار، وسط ترقب نتائج الوساطة القطرية بشأن خفض التصعيد، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، مع توجه المستثمرين إلى مراقبة نتائج الانتخابات الأميركية واحتمالات تغير موازين القوى في الكونغرس. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، بنسبة 0.2% إلى 101.7 نقطة.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1212 دولار، وصعد الين إلى 158.30 مقابل الدولار، فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.919%.

ويراقب المستثمرون كذلك التداعيات المحتملة لفوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، إذ ترى محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونغ أن هذا السيناريو قد يضغط على الدولار، في حال أدى إلى الحد من الإنفاق الحكومي. وحذرت في المقابل من أن أي تصعيد عسكري أميركي ضد إيران قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ويدعم العملة الأميركية.

أما الذهب، فارتفع بصورة طفيفة في التعاملات الآسيوية، مستفيدا من تراجع أسعار النفط وما يرافقه من تهدئة للمخاوف التضخمية، بينما يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات وبيانات سوق العمل الأميركية لاستشراف توجهات السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3934.75 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3943.20 دولاراً.

وفي تداولات المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 49.67 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1422.15 دولارا، والبلاديوم 0.5% إلى 938.49 دولارا للأوقية.