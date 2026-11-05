أرباح "طيران الإمارات" تهوي بنسبة 66% بسبب آثار الحرب في الخليج

تراجعت أرباح "مجموعة الإمارات" في النصف الأول من سنتها المالية 2026-2027 بنسبة 66%، متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات واضطرابات الملاحة الجوية جراء الحرب في الخليج، رغم الأداء القوي لقطاع الشحن الجوي.

أعلنت "مجموعة الإمارات" التي تضم شركة "طيران الإمارات"، الخميس، انخفاض أرباحها في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 66% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة لتأثير الحرب في الخليج، وارتفاع تكاليف وقود الطيران.

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وبلغ صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضريبة 3,6 مليار درهم (حوالى مليار دولار) بحسب ما أفادت في بيان، فيما بلغ في الوقت نفسه من العام الماضي 2,9 مليار دولار.

وشهدت الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران استهداف الأراضي الإماراتية بهجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة.

وارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا نتيجة إغلاق إيران مضيق هرمز، الحيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقالت المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها إن شركة "طيران الإمارات" التابعة لها شهدت انخفاضا في أرباحها قبل احتساب الضريبة، محققة "3,7 مليار درهم (1 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، مقارنة بأرباحها القياسية البالغة 11,4 مليار درهم (3,1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية"، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود.

وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد احتساب الضريبة 3,3 مليار درهم (903 ملايين دولار)، بانخفاض نسبته 66%.

وتراجعت حركة المسافرين عبر "طيران الإمارات" بين شهري نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 21,8 مليون مسافر.

لكن إيرادات المجموعة كانت أقل تأثرا، إذ انخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 66,2 مليار درهم إماراتي، بحسب البيان، مدعومة بأداء قوي في عمليات الشحن.

وقالت المجموعة إن إيراداتها بلغت "66,2 مليار درهم (18 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026-2027 بانخفاض قدره 12%، مقارنة بـ75,4 مليار درهم (20,6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية"، لافتة إلى أنها حقّقت "أداء قويا في ظل التحديات التشغيلية وارتفاع أسعار الوقود الناجمين عن الاضطرابات المستمرة في منطقة الخليج".

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الشحن الجوي بنسبة 52% لا سيما مع "توجه مزيد من شركات الشحن إلى خدمات النقل الجوي، في ظل الاضطرابات التي أثرت على حركة النقل البحري"، بحسب البيان.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي "1,2 مليون طن من الشحنات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية"، بانخفاض نسبته 1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وخلال هذه الفترة انخفض إجمالي أعداد العاملين في "مجموعة الإمارات" بنسبة 2% ليصل إلى 128,237 موظفا في 30 أيلول/ سبتمبر 2026.

تهديد طول أمد النزاع

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أحمد بن سعيد آل مكتوم، إنه "على الرغم من الاضطرابات الإقليمية غير المسبوقة التي أثرت على حركة الطيران، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، حققت المجموعة أرباحا قبل احتساب الضريبة بلغت 4,1 مليار درهم (1,1 مليار دولار)".

وقال "أسهمت عمليات الشحن الجوي بدور رئيسي في دعم الإيرادات، ما مكّن المجموعة من الحفاظ على مستويات جيدة من الإيرادات والسيولة النقدية، رغم الضغوط الكبيرة على التكاليف والربحية، ولا سيما مع تضاعف أسعار وقود الطائرات عالميا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وقال المحلل في شركة "ستراتيجيك آيرو" للأبحاث، ساج أحمد، إن "تمكن طيران الإمارات من تحقيق أرباح رغم ظروف الحرب أمر لافت جدا".

وأطلقت شركة طيران الإمارات عرض تأمين سفر شامل في حزيران/ يونيو، يتضمن تغطية النفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، إلى جانب توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال حالات التعطل أو التأخير التي قد تؤثر في خطط السفر.

كما أعلنت شركة "دناتا" التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات في مطار دبي، انخفاض صافي أرباحها بعد احتساب الضريبة بنسبة 56% على أساس سنوي، ليبلغ 84 مليون دولار.

وقال المحلل ساج أحمد "لا تزال الركائز الأساسية للصناعة في دول الخليج متينة"، لكنه حذر من أنه "كلما طال أمد النزاع، زادت احتمالية الشعور بتداعياته"، لا سيما في السعودية حيث يستهدف الحوثيون المطارات باستمرار، على حد قوله.