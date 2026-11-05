هبوط كبير: إيرادات شرائح الهواتف لدى "كوالكوم" تتراجع 26%

أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض إيرادات شرائح الهواتف إلى 5.14 مليارات دولار، مقابل ارتفاع إيرادات قطاع السيارات إلى نحو 1.99 مليار دولار، في انعكاس لتباين أداء أنشطتها الرئيسية...

أعلنت شركة "كوالكوم" الأميركية لصناعة أشباه الموصلات، الأربعاء، تراجع إيرادات شرائح الهواتف الذكية بنسبة 26% خلال الربع المالي الرابع من 2026، في وقت سجلت فيه أعمال السيارات نموًا بنسبة 89%، بينما تراهن الشركة على التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي لتقليل اعتمادها على سوق الهواتف.

وأظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض إيرادات شرائح الهواتف إلى 5.14 مليارات دولار، مقابل ارتفاع إيرادات قطاع السيارات إلى نحو 1.99 مليار دولار، في انعكاس لتباين أداء أنشطتها الرئيسية.

وتراجعت الإيرادات الإجمالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، بنسبة 8% إلى 10.32 مليارات دولار خلال الربع المنتهي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعلى مستوى السنة المالية 2026 بأكملها، بلغت إيرادات "كوالكوم" نحو 43.12 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالسنة السابقة.

وبحسب "رويترز"، تراجع سهم الشركة بأكثر من 6% في التداولات الممتدة عقب إعلان النتائج، وسط تركيز المستثمرين على ضعف الطلب في سوق الهواتف الذكية والتكاليف المرتبطة بتوسيع أنشطتها الجديدة.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيانو آمون، قوله إن مبيعات الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" وصلت إلى أدنى مستوياتها وبدأت تسجل تحسنًا تدريجيًا، في وقت تعمل فيه الشركة على تعزيز مصادر إيراداتها خارج قطاع الهواتف.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أكدت "كوالكوم" استهداف تحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار من نشاط مراكز البيانات خلال السنة المالية 2027، على أن تتجاوز 15 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029.

وتتوقع الشركة أن تتخطى إيرادات هذا النشاط 650 مليون دولار خلال الربع المالي الأول من 2027، مع زيادتها تدريجيًا خلال الفترات التالية، مدفوعة بالتوسع في توفير المعالجات والشرائح المخصصة لمراكز البيانات.

وتشمل خطط "كوالكوم" تطوير مسرّعات للذكاء الاصطناعي، ومعالجات مركزية، وتقنيات اتصال وشرائح مصممة وفق احتياجات العملاء، ضمن برامج تعاون تمتد لأجيال متعددة من المنتجات.

وحددت الشركة "أمازون" ضمن الجهات التي تتعاون معها في تقنيات الاتصال والشرائح المخصصة، فيما تشمل برامجها مع "ميتا" تطوير معالجات مركزية.

وأشارت إلى استمرار المناقشات مع عملاء كبار محتملين بشأن فرص إضافية، من دون الإعلان عن اتفاقات نهائية لهذه المشاريع.

وتُعد أهداف الإيرادات الخاصة بمراكز البيانات توقعات مستقبلية ترتبط بتنفيذ البرامج المعلنة وتوسع الطلب، ولا تمثل إيرادات محققة أو عقودًا مكتملة التنفيذ.

واعتبارًا من السنة المالية 2027، ستبدأ "كوالكوم" إدراج مراكز البيانات ضمن نتائج قطاع تقنيات الشرائح، بعدما كانت إيرادات هذا النشاط تندرج ضمن أنشطة لا تفصح عنها الشركة بوصفها قطاعات مستقلة.

وأوضحت أن إدراج النشاط الجديد والاستثمارات المرتبطة به سيؤديان إلى خفض هامش الربح المتوقع قبل الضرائب في قطاع الشرائح بنحو ثلاث نقاط مئوية خلال الربع المالي الأول، من دون تعديل توقعاتها الإجمالية للمجموعة.

وتواجه الشركة أيضًا ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف تصنيع أشباه الموصلات وتجميعها واختبارها، إلى جانب تكاليف التغليف المتقدم والذاكرة والمواد المستخدمة في الإنتاج.

وقالت "كوالكوم" إنها بدأت رفع أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادات، متوقعة أن يظهر الأثر الكامل لهذه الإجراءات على هوامش الربح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2027.

وتعني هذه التوقعات أن تحسن الربحية قد يستغرق وقتًا أطول من نمو الإيرادات، في ظل استمرار الاستثمارات في الأنشطة الجديدة وارتفاع تكاليف المدخلات.

وفي قطاع تراخيص براءات الاختراع، أعلنت "كوالكوم" تجديد اتفاقات طويلة الأجل مع شركات "آبل" و"هواوي" و"ترانسيون".

وتتعلق هذه الاتفاقات باستخدام التقنيات المحمية ببراءات اختراع تملكها "كوالكوم"، وهو نشاط منفصل عن مبيعات شرائح الهواتف، ما يتيح استمرار إيرادات التراخيص حتى في حال انخفاض مشتريات المكونات.

وأوضحت الشركة أن دورة التجديد التالية لهذه الاتفاقات تبدأ في السنة المالية 2030.

أما بالنسبة إلى الربع المالي الأول من 2027، فتوقعت "كوالكوم" تسجيل إيرادات تتراوح بين 10.4 و11.2 مليار دولار، وربحية معدلة للسهم بين 2.15 و2.35 دولار.

وتعكس هذه التقديرات استمرار الضغوط على أعمال الهواتف، بالتزامن مع بدء توسع نشاط مراكز البيانات ونمو الأنشطة الأخرى.

وتظل قدرة "كوالكوم" على تحقيق أهدافها المالية خلال السنوات المقبلة مرتبطة بتطور الطلب على منتجاتها، وتنفيذ خطط التوسع في مراكز البيانات، ومدى نجاح زيادات الأسعار في تعويض ارتفاع تكاليف التصنيع.