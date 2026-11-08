تراجع بورصات الخليج مع ترقب خطوة ترامب التالية بشأن إيران

تأثرت أسواق الخليج بتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية، فيما سجلت البورصة المصرية تراجعا مع خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

شهدت معظم البورصات الخليجية تراجعا عند الإغلاق اليوم الأحد، مع ترقب المستثمرين مؤشرات على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب، سيأمر بشن هجمات جديدة على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أفادت تقارير للتلفزيون الإيراني بأن ‌انفجارات وقعت بعدة مواقع في جنوبي إيران مساء السبت، من بينها جزيرة قشم. وفي أعقاب ذلك، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري اشتعال النيران في ناقلتين بعد إصابتهما بألغام في ​مسار وصفته بأنه محظور، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا ​كانت الوقائع البحرية والبرية مرتبط بعضها ببعض.

وهبط المؤشر السعودي 0.8% متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.5% وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر ​مصارف المملكة من حيث الأصول بنسبة 1.3%.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن حطام هجوم ​أُحبط اليوم أصاب مكتبا إداريا لشركة "أرامكو" السعودية في الرياض، متسببا في أضرار دون وقوع إصابات، وسط تراجع سهم "أرامكو" 0.3%.

وفي الوقت نفسه، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن طائرة تابعة لها أطلقت ​النار على سفينة تجارية و"عطلتها" بعد محاولتها، السبت، كسر الحصار الذي ​تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين إنه اعترض صاروخين باليستيين كانا ‌يستهدفان ⁠الرياض.

وقلص المؤشر القطري خسائره المبكرة مختتما الجلسة منخفضا 0.5%.

وقال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقناة الجزيرة، السبت، إن الدوحة لا تزال تتوسط بين واشنطن وطهران للحيلولة دون تصعيد الأزمة الإقليمية.

وتقدم المؤشر في ​البحرين 0.3%، في ​حين نزل مؤشر ⁠سلطنة عمان 0.2% والكويت 0.5%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري 0.7%، متأثرا بهبوط سهم أبو قير ​للأسمدة 5.8% وسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 5.9%.

وقالت ​شركة مصر ⁠لإنتاج الأسمدة "موبكو" ومسؤولون بالقطاع إن السلطات أبلغت الشركات المنتجة للأسمدة بخفض جديد 33% في إمدادات الغاز الطبيعي، في وقت تحاول فيه الحكومة تقليل اعتمادها على واردات ⁠الغاز الطبيعي ​المسال المكلفة.

ويستخدم منتجو الأسمدة في مصر الغاز وقودا ​ومادة أولية، إذ يستخدم الهيدروجين المستخلص من الغاز الطبيعي مع النيتروجين من الهواء لإنتاج مادة الأمونيا، التي تعد اللبنة ​الأساسية للأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا ونترات الأمونيا.