أسعار الطاقة تدفع التضخم الصناعي في الصين إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

ويقيس هذا المؤشر التغير في الأسعار التي تحصل عليها المصانع مقابل منتجاتها قبل وصولها إلى الأسواق والمستهلكين، ويُستخدم لقياس الضغوط التي تواجه الشركات في تكاليف الإنتاج...

سجلت أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسرع ارتفاع لها منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار النفط والطاقة، في حين تباطأ التضخم الذي يدفعه المستهلكون، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأظهرت بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الإثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 5% في سبتمبر/ أيلول.

وجاء الارتفاع أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، والبالغة 5.3%، ليسجل مؤشر أسعار المنتجين أعلى وتيرة صعود منذ يونيو/ حزيران 2022.

ويقيس هذا المؤشر التغير في الأسعار التي تحصل عليها المصانع مقابل منتجاتها قبل وصولها إلى الأسواق والمستهلكين، ويُستخدم لقياس الضغوط التي تواجه الشركات في تكاليف الإنتاج.

في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.7% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بـ0.9% في الشهر السابق، وهو مستوى يقل قليلًا عن توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8%.

وبقيت أسعار المستهلكين مستقرة مقارنة بسبتمبر/ أيلول، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في ذلك الشهر.

وبحسب "رويترز"، يعود تسارع ارتفاع أسعار المنتجين أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، الذي زاد تكاليف الإنتاج في قطاعات تعتمد بكثافة على الطاقة، بينها استخراج النفط والغاز والفحم والصناعات الكيميائية.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجات المرتبطة بوسائل الإنتاج بنسبة 7.4% على أساس سنوي، فيما انخفضت أسعار المنتجات الصناعية المخصصة للاستهلاك بنسبة 0.1%.

وكانت أكبر الزيادات في قطاع الصناعات الاستخراجية، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 27.9%، تلاه قطاع المواد الخام بزيادة بلغت 11.6%، ثم الصناعات التحويلية ضمن هذا التصنيف بنسبة 3.5%.

كذلك ارتفعت أسعار المواد التي تشتريها المصانع لاستخدامها في الإنتاج بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت هذه الزيادات أسعار الوقود والطاقة بنسبة 18.6%، والمواد الكيميائية الخام بنسبة 16.8%، والمعادن غير الحديدية والأسلاك بنسبة 16.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.7% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما كانت قد زادت بنسبة 1.2% في سبتمبر/ أيلول، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع مقارنة بالشهر السابق، رغم تسارع الزيادة السنوية.

وفي المقابل، لم تنتقل الزيادات الكبيرة في تكاليف المصانع بالكامل إلى المستهلكين، في ظل ضعف الإنفاق المحلي الذي يحد من قدرة الشركات على رفع أسعار منتجاتها.

وساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في كبح التضخم الاستهلاكي، إذ تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 2.9% مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وسجلت الخضروات الطازجة أكبر انخفاض بنسبة 16.9%، فيما تراجعت أسعار لحم الخنزير بنسبة 8.6%، والفواكه الطازجة بنسبة 3.8%.

أما أسعار السلع غير الغذائية فارتفعت بنسبة 1.5%، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 0.7%.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء، واصلت تكاليف الطاقة الضغط على المستهلكين.

وقالت كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء الصيني، دونغ ليجوان، إن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 22.4% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 0.63 نقطة مئوية في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.

كما ارتفعت أسعار الطاقة عمومًا بنسبة 9.9%، مقارنة بزيادة بلغت 7.3% في سبتمبر/ أيلول.

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 0.8%، مقابل 1% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار محدودية الضغوط السعرية المرتبطة بالطلب المحلي.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بمتوسط 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما زادت أسعار المنتجين بنسبة 2.7%، وأسعار المواد التي تشتريها المنشآت الصناعية بنسبة 4%.

ونقلت "رويترز" عن اقتصاديين أن ارتفاع تكاليف الطاقة يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات الصينية، خصوصًا مع صعوبة تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين في ظل ضعف الإنفاق.

وأشاروا إلى أن الصادرات القوية تواصل دعم النشاط الاقتصادي الصيني، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالطلب المحلي وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية.

وتكشف البيانات عن تفاوت واضح في حركة الأسعار داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تواجه المصانع زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة والمواد الخام، بينما يظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الأسر محدودًا.

ويعني ذلك أن زيادة تكاليف الإنتاج لا تنعكس بالضرورة بالقدر نفسه على أسعار المستهلكين، في وقت تحاول فيه الشركات التعامل مع ارتفاع نفقاتها وضعف الطلب على منتجاتها.