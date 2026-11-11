اتفاقية سعودية تركية لبناء محطات طاقة ضخمة في تركيا

أعلنت وزارة الطاقة التركية توقيع تركيا والسعودية، أمس الثلاثاء، على اتفاقية تتعلق بالمرحلة الثانية من إنشاء محطات طاقة بقوة الرياح في تركيا، منوهة بأن الطرفين اتفقا على الصفقة في شباط/ فبراير الماضي.

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يلتقي وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، بحضور وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أمس الثلاثاء (Getty Images)

ذكرت وزارة الطاقة التركية أن السعودية وتركيا وقعتا أمس، الثلاثاء، ​اتفاقية بشأن المرحلة الثانية من صفقة ‌أبرمت في شباط/ فبراير لبناء محطات طاقة ضخمة في تركيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت الوزارة أن من ​المقرر إنشاء محطات طاقة رياح بطاقة ​إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات، أي ما ⁠يعادل خمس قدرة طاقة الرياح المركبة ​الحالية في تركيا، بموجب الاتفاقية الموقعة خلال مؤتمر ​الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب31" في أنطاليا.

وقال وزير الطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، "نعمل على تعزيز تعاوننا الإستراتيجي في مجال ​الطاقة مع السعودية"، مضيفا أن الاستثمارات ​تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للشبكة وزيادة مرونة النظام.

وتتضمن ‌المرحلة ⁠الأولى من الاتفاقية المبرمة في شباط/ فبراير قيام شركة "أكوا باور" ببناء محطات طاقة شمسية بقدرة مركبة إجمالية تبلغ ألفي ميغاوات في ​مدينة سيواس، ومنطقة ​تاشيلي ⁠الواقعة في ولاية قرمان.

ومن المتوقع أن ترفع هذه الاتفاقيات إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة ​التي سيجري بناؤها بالاشتراك مع السعودية ​إلى ⁠خمسة آلاف ميغاوات

وتشير خطط الحكومة إلى أن تحقيق أهداف تركيا طويلة الأجل في مجال ⁠الطاقة سيتطلب ​تركيب قدرة جديدة لطاقة ​الرياح والطاقة الشمسية، بمتوسط سنوي يبلغ عشرة آلاف ميغاوات.