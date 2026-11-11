النفط يرتفع والذهب يتعافى والدولار يقترب من أعلى مستوى بأسبوعين

تتأرجح الأسواق العالمية بين تداعيات التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتغير توقعات السياسة النقدية الأميركية، إذ دعمت المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز أسعار النفط، فيما حدّت توقعات رفع الفائدة من تعافي الذهب، وعززت بيانات التضخم مكاسب الدولار.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، مدفوعة باستمرار المخاوف من تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، رغم الآمال بإمكانية التوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 0.78%، إلى 92.20 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.57%، إلى 86.53 دولارا.

وتعكس تحركات السوق حالة الترقب إزاء مستقبل الصراع وتداعياته على إمدادات الطاقة، لا سيما في ظل استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به.

وأفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأن 37 سفينة تعرضت لهجمات خلال تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب، فيما سُجلت عشرة هجمات منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر محللون في مجموعة بورصات لندن من أن أي اتفاق محتمل لن يؤدي بالضرورة إلى عودة سريعة لحركة الملاحة إلى مستوياتها المعتادة، إذ ستظل زيادة تدفقات الشحن مرتبطة بإزالة الألغام وتكاليف التأمين واستعداد مالكي السفن لتحمل المخاطر، في وقت لم تتوقف فيه الهجمات.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في بداية تداولات الثلاثاء، عقب تصريحات لمسؤولين أميركيين قللوا فيها من الحاجة إلى شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، قبل أن تقلص خسائرها إثر نفي مسؤول أمني إيراني إجراء محادثات بين الجانبين.

وفي تطور آخر، أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو تسعة ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. كما تراجعت طاقة تكرير النفط في روسيا بنحو 30% منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، عقب هجمات أوكرانية جديدة بالطائرات المسيّرة، وفق مصادر في السوق.

الذهب يتعافى وسط ضغوط الفائدة

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في التعاملات المبكرة الأربعاء، مستعيدا جزءا من خسائره الحادة التي سجلها في الجلسة السابقة، إلا أن مكاسبه بقيت محدودة بفعل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4043.62 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنحو 3% الثلاثاء إلى 4017.21 دولارًا. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4051.10 دولارًا.

وقال محلل في مجموعة "ستون إكس" إن الارتفاع يعكس ارتدادا فنيا عقب الخسائر السابقة، بالتزامن مع جني المستثمرين المراهنين على انخفاض الأسعار أرباحهم، فيما أعادت بيانات التضخم الأميركية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي المتشددة إحياء التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بوتيرة تجاوزت التوقعات، إلى جانب إشارات من صانعي السياسة النقدية إلى استعدادهم لمواصلة رفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة. وبحسب أداة "فيد ووتش"، ارتفعت توقعات المتعاملين بشأن رفع الفائدة في كانون الأول/ديسمبر إلى 100%، مقارنة بنحو 84% قبل صدور البيانات.

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

وفي سوق العملات، حافظ الدولار على مكاسبه خلال التداولات الآسيوية، مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوعين، مع تعزيز بيانات التضخم الأميركية وتوجهات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي المتشددة التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.22 نقطة، بعدما ارتفع بنسبة 0.5% الثلاثاء، ليقترب من أعلى مستوياته منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "بيبرستون" إن الأسواق لم تعد تركز فقط على احتمال رفع الفائدة مجددًا، بل باتت تتساءل عن مدى التشديد النقدي الذي قد يلجأ إليه البنك المركزي الأميركي، وهو ما يترك تداعيات أوسع على الأصول عالية المخاطر.

وحافظ الدولار على استقراره أمام معظم العملات الرئيسية، إذ بلغ اليورو 1.1168 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3345 دولار، فيما استقر أمام الين عند 158.715 ينا. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6870 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5605 دولار.

أما العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بنسبة 0.3% إلى 73,566.45 دولارا، وانخفضت إيثر بنسبة 0.5% إلى 2044.61 دولارًا، مع استمرار تداول العملتين قرب أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.