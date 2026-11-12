النفط يتراجع والدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 19 شهرا

تراجعت أسعار النفط في ظل تنامي الآمال بالتوصل إلى تسويات سياسية تنهي الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وسط ترقب الأسواق لمآلات التحركات الدبلوماسية بشأن إيران ومضيق هرمز. في المقابل، واصل الدولار مكاسبه مسجلا أعلى مستوى له

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الخميس، في ظل تنامي الآمال بالتوصل إلى تسويات تنهي الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وسط ترقب الأسواق لمسار المفاوضات بين الأطراف المعنية، فيما سجل الدولار ارتفاعا إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا، مدعوما بتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.14 دولار، أو ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 91.62 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.2%، إلى 85.49 دولار.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع الخامين في جلسة الأربعاء، إثر تسجيلهما أدنى مستوياتهما في شهرين خلال الجلسة السابقة.

وعزا محللون تراجع أسعار النفط إلى مؤشرات على تحركات دبلوماسية خلف الكواليس للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تراجع احتمالات اتساع المواجهة مع إيران قبل القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل. غير أن استمرار الغموض بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز يحد من احتمالات حدوث انخفاضات أكبر في الأسعار.

وفي هذا السياق، شهدت المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي اتفاقا على تنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى، رغم استمرار الخلافات بشأن ملفات أساسية، أبرزها قضية الأراضي. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء الحرب خلال العام الجاري.

في المقابل، لا تزال التطورات المرتبطة بإيران تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تسمح بإخراج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها، محذرا من عواقب أي هجمات أمريكية جديدة.

وفي حين تصر واشنطن على إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، قلل مسؤولون أمريكيون من ضرورة تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية.

وعلى صعيد الإمدادات، سجل إنتاج النفط الخام لدول تحالف أوبك+ ارتفاعا خلال تشرين الأول/أكتوبر، مدفوعا بزيادة كبيرة في الإنتاج السعودي، رغم استمرار اضطراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز. كما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو تسعة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وسط ترقب صدور البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

رهانات الفائدة الأميركية تدعم الدولار وتضغط على النفط

وفي أسواق العملات، صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، عقب صدور بيانات تضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات لمسؤولين في البنك المركزي عكست قلقا من استمرار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 103.02 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2025، فيما صعد أمام الين الياباني إلى 159.83 ينا، مقتربا من حاجز 160 ينا للدولار، في ظل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وتعززت توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار الجملة إلى 7.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ6.8% في أيلول/سبتمبر، فيما أظهرت استطلاعات للمحللين ترجيحات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي المقابل، سجل اليورو ارتفاعا طفيفا إلى 1.1096 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3266 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6847 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5559 دولار.

وامتد التراجع إلى سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت بتكوين بنسبة 0.63% إلى 73,848.24 دولار، فيما تراجعت إيثر بنسبة 0.49% إلى 2,058.18 دولار.