فضائح وتحقيقات.. مستقبل رئيس "إنفيديا" على المحك

تتفاقم الأزمة المحيطة برئيس "إنفيديا" جنسن هوانغ، مع تداخل تداعيات حياته الشخصية مع شبهات استخباراتية وتحركات قضائية وضغوط داخل الشركة، في وقت تثير فيه القضية تساؤلات بشأن مستقبله القيادي وانعكاساتها على ثقة المستثمرين.

يواجه الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، ضغوطا متزايدة تهدد موقعه على رأس واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وسط تقارير إعلامية أميركية عن استعداد مجلس الإدارة لمناقشة مستقبله، على خلفية كشف علاقات عاطفية خارج إطار الزواج، وشبهات تتعلق باحتمال استهدافه من قبل الاستخبارات الصينية، فضلا عن دعوى جماعية رفعها مساهمون ضد الشركة ورئيسها.

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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يدرس مجلس إدارة "إنفيديا" مستقبل هوانغ في اجتماع كان مقررا عقده اعتبارا من الأربعاء، في وقت تتزايد فيه التداعيات المرتبطة بالتقارير التي تناولت حياته الشخصية وعلاقاته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المجلس يستعد لبحث القضية، من دون أن تتضح طبيعة القرارات التي قد يتخذها أو ما إذا كانت ستفضي إلى تغيير في قيادة الشركة.

وتصاعد الجدل بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن علاقة عاطفية ثانية خارج إطار الزواج، قالت إنها جمعت هوانغ، البالغ 63 عاما، بكيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية، والبالغة 48 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاثنين شوهدا في لحظات وصفت بالرومانسية داخل أحد الفنادق في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، خلال مشاركة باول في مؤتمر هناك.

وتأتي هذه المعلومات بعد إقرار هوانغ بعلاقة أخرى مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد" المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن صورا التقطت لهما في العاصمة التايوانية تايبيه خلال عامي 2024 و2025.

اعتذار وتحقيق في شبهات استخباراتية

وفي رسالة وجهها إلى موظفي الشركة ونشرت الأحد، أقرّ هوانغ بإقامة علاقة عاطفية خارج الزواج، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين في الشركة، قائلا إنه خان زوجته وإن تصرفاته ألحقت الأذى بها وبأولاده، مؤكدا أنه لا يملك مبرراً لما حدث.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل في التقارير التي أشارت إلى أن رئيسها التنفيذي كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية. وقال هوانغ إنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه بشكل كامل، معبرا عن ثقته بالشركة والولايات المتحدة.

وتعود الشبهات الاستخباراتية إلى تقارير تحدثت عن مذكرة وزعتها أجهزة استخبارات أميركية في الربيع الماضي، تفيد بأن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.

كما أشارت تقارير إلى أن الكونغرس الأميركي طلب من جنسن هوانغ تقديم إحاطة مغلقة بشأن طبيعة تفاعلاته معها.

وفي تطور قضائي موازٍ، أقام مساهمون في "إنفيديا" دعوى جماعية ضد هوانغ والشركة، متهمين إياهما بعدم الإفصاح للمستثمرين عن معلومات تتعلق بالعلاقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع حاد في أسهم الشركة خلال الأيام الأخيرة، عقب إقرار رئيسها بالعلاقة.

بكين ترفض اتهامات التجسس

ودخلت الصين على خط الأزمة، إذ اتهمت الولايات المتحدة باستخدام مزاعم التجسس ذريعة لتشديد القيود التكنولوجية المفروضة عليها، وذلك رداً على التقارير التي تحدثت عن صلات أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية واحتمال استهداف رئيس "إنفيديا" في إطار عملية استخباراتية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن التقدم العلمي والتكنولوجي في بلادها يقوم على الابتكار المستقل والتعاون المفتوح، داعية واشنطن إلى التوقف عن اختلاق روايات التجسس واستخدامها مبررا لفرض حصار تكنولوجي على الصين.

وأضافت أن بكين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، في إشارة إلى رغبة الصين في إبقاء قنوات التعاون قائمة رغم التوترات التكنولوجية والسياسية بين الجانبين.

موقع هوانغ تحت ضغط متزايد

وتكتسب الأزمة أهمية إضافية بالنظر إلى المكانة التي يحتلها هوانغ في قطاع التكنولوجيا العالمي، بعدما تحولت "إنفيديا" إلى إحدى أبرز الشركات المستفيدة من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، وبلغت أسهمها مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

وكان هوانغ قد ظهر في مناسبات عدة إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كان آخرها الشهر الماضي، حين تسلم "الميدالية الوطنية للعلوم". ويُعد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا إلى جانب إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زاكربرغ، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي ومخاطره المحتملة.

وبينما لم تتضح بعد نتائج التحقيق المستقل أو موقف مجلس الإدارة النهائي، تتداخل في أزمة هوانغ اعتبارات شخصية وقانونية واستخباراتية، مع تداعيات محتملة على ثقة المستثمرين واستقرار قيادة الشركة، في اختبار جديد لقدرة "إنفيديا" على احتواء أزمة تطاول رأس هرمها التنفيذي في مرحلة تعد من أكثر مراحل توسعها ونفوذها أهمية.