استقرّ الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهرا مدفوعا بتوقعات رفع أكبر للفائدة الأميركية وارتفاع عوائد السندات، ما دفع الين للاقتراب من حاجز 160 وسط تأهب لتدخل ياباني، بينما سجل اليورو والدولار الأسترالي تراجعات ملحوظة أمامه.

استقرّ الدولار، اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهرا، بعد مكاسب قوية على مدى الأسبوع، مدفوعة بتزايد التوقعات برفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، مما دفع الين ليحوم ​قرب مستوى 160، وهو بدوره جعل المتداولين في حالة تأهب لاحتمال التدخل السلطات اليابانية.

‌وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في حين قيم المتعاملون احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بمعدل أكبر من المعتاد الشهر المقبل.

وارتفعت عوائد سندات ​الخزانة لأجل سنتين 34 نقطة أساس في الجلستين الماضيتين، وهو أكبر ارتفاع خلال يومين في ​غضون ثلاث سنوات ونصف السنة.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1049 دولار قرب أدنى مستوى ⁠له مقابل العملة الأميركية منذ نيسان/ أبريل 2025. وعلى أساس أسبوعي، هبط 0.8 بالمئة متجها لتسجيل ​أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أيلول/ سبتمبر.

وحذّر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من أن التضخم في ​الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا، وأشار بعضهم إلى استعدادهم لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، إذا لم تنخفض ضغوط الأسعار.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، يتوقع المتداولون بنسبة 14.5 بالمئة رفعا كبيرا لسعر الفائدة الشهر المقبل، في حين كان ​هذا الاحتمال مستبعدا تماما الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون كذلك الاضطرابات في أسهم شركات التكنولوجيا في أعقاب رحيل ​الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، وسط ضغوط يعاني منها القطاع بالفعل بسبب مخاوف تتعلق بالتمويل واللوائح التنظيمية.

وقالت محللة ⁠إستراتيجيات العملات في بنك "كومنولث" الأسترالي، كارول ‌كونغ: "إذا شهدنا موجة بيع حادة أخرى في أسواق الأسهم، فقد يكون ذلك عاملا سلبيا للدولار".

وأضافت: "لكنني أعتقد أن هناك احتمالا بأن يواصل الدولار زخمه القوي في الأمد القريب، لا سيما مع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل. وإذا رأينا مزيدا من الدعم لرفع سعر الفائدة 50 ​نقطة أساس، فسيكون هناك مجال ​لارتفاع الدولار أيضا".

وظل الين ⁠دون تغيير يذكر عند 159.875 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل أيلول/ سبتمبر، لتتزايد المخاوف حيال التدخل.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات العملة، بعد أن ​تجاوز الين ⁠لفترة وجيزة حاجز 160 ينا للدولار أمس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 103.17، ليظل عند أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2025.

وانخفض الدولار الأسترالي بنحو 2.5 بالمئة ⁠خلال الشهر ​الماضي، مما جعله الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشرة مقابل ​الدولار الأميركي، والوحيد الذي يواجه احتمالات خفض الفائدة في العام المقبل. وسجل في أحدث التداولات 0.68 دولار.

وكان الدولار مستقرا إلى حد ​كبير مقابل الفرنك السويسري عند 0.835، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في شهر.