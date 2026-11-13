الذهب يرتفع... لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 1% لتصل إلى 3915.31 دولارا للأوقية، متعافيةً من أدنى مستوياتها في عام، مدفوعة بعمليات شراء وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية، رغم تسجيل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بلغت 3.5% وسط توقعات رفع الفائدة.

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، بفضل عمليات شراء بعد أن سجلت الأسعار أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في الجلسة ​الماضية في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وبحلول ‌الساعة 03:22 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3915.31 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه خسر 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3919.60 دولارا.

وقال كبير ​محللي السوق لدوى "أواندا"، كلفن وونغ: "يعد تحرك اليوم بمثابة تعديل للمراكز... أحد المحركات قصيرة ​الأمد التي قد تكون إيجابية بالنسبة للذهب هو حدوث تحول ⁠مفاجئ في عائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى هبوط الدولار".

ووصلت ​أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ ​تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة "فيد ووتش"، التابعة لـ"سي.إم.إي"، ​ترى الأسواق احتمالا بنسبة 89 بالمئة لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر ، في حين تبلغ احتمالية رفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس 11 بالمئة.

وعلى الرغم من أن ‌الذهب ⁠يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، أمس الخميس، ​إنه من المرجح المضي ​في التشديد ⁠النقدي مع سعى البنك المركزي الأميركي إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد يتمتع بمتانة بشكل عام.

وارتفع عدد الأميركيين ​الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من ​المتوقع الأسبوع ⁠الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع استقرار سوق العمل.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ​ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 50.49 دولار ​للأوقية. وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1014.50 دولار. لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة ​إلى 1538.22 دولار في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.