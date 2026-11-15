الصين وأميركا تبحثان خفض الرسوم الجمركية قبيل لقاء ترامب وشي

تركز المحادثات على ترتيب تجاري يقضي بخفض متبادل للرسوم المفروضة على سلع تبلغ قيمة المبادلات السنوية المتعلقة بها نحو 30 مليار دولار لكل طرف، بإجمالي 60 مليار دولار...

بحثت الصين والولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية وتوسيع المبادلات الزراعية، خلال الاجتماع الأول لمجلس التجارة المشترك، في إطار مساعٍ لتنفيذ تفاهمات اقتصادية سابقة، قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل، من دون إعلان التوصل إلى اتفاق جديد.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن الاجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، وتناول تنفيذ نتائج المحادثات الاقتصادية والتجارية السابقة بين البلدين، بما يشمل الترتيبات المقترحة لتخفيض الرسوم الجمركية بصورة متبادلة، إلى جانب تجارة المنتجات الزراعية وقضايا أخرى تهم الطرفين.

ووصفت الوزارة المناقشات بأنها صريحة ومعمقة وبنّاءة، مؤكدة أن الجانبين سيواصلان استخدام مجلس التجارة لمعالجة المخاوف المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون وتقليص الخلافات القائمة.

ولم يحدد البيان الصيني ما إذا كانت المحادثات قد أسفرت عن تفاهمات جديدة، كما لم يعلن موعدًا لدخول التخفيضات الجمركية المقترحة حيز التنفيذ.

وتركز المحادثات على ترتيب تجاري يقضي بخفض متبادل للرسوم المفروضة على سلع تبلغ قيمة المبادلات السنوية المتعلقة بها نحو 30 مليار دولار لكل طرف، بإجمالي 60 مليار دولار.

وكان البلدان قد توصلا إلى تفاهمات أولية بشأن هذا الترتيب عقب محادثات اقتصادية وقمة جمعت ترامب وشي في واشنطن خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن الإجراءات اللازمة لتنفيذ التخفيضات لم تُستكمل بعد.

وتشمل المبادرة سلعًا غير حساسة اقتصاديًا أو إستراتيجيًا، بهدف تسهيل التجارة في قطاعات محددة، مع استمرار فرض رسوم مرتفعة على منتجات أخرى.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد أعلن إنشاء مجلس تجاري ثنائي لتيسير المبادلات في المنتجات غير الحساسة، بما يخدم المزارعين ومربي الماشية والصيادين والشركات الصغيرة والمصنعين والعمال الأميركيين.

ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، ترى واشنطن أن توسيع التجارة المتوازنة في قطاعات محددة قد يسهم في استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع الإبقاء على الرسوم التي تقول الإدارة الأميركية إنها ضرورية لمواجهة الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.

وتبرز المشتريات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة ضمن أبرز الملفات المطروحة، في ظل استمرار الخلاف بشأن تنفيذ التعهدات التجارية السابقة.

وكانت بكين قد أعلنت استعدادها لزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنها ربطت هذه الخطوة بتنفيذ ترتيبات خفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأفادت "رويترز" بأن الجانبين شكلا مجموعة عمل متخصصة في التجارة الزراعية، من المتوقع أن تعقد اجتماعًا قبل نهاية العام، لبحث سبل تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالمشتريات.

وفي هذا السياق، أظهر تحليل أجرته الوكالة لبيانات الجمارك الصينية أن بكين استوردت منتجات زراعية أميركية، باستثناء فول الصويا، بقيمة 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

ويمثل هذا المستوى أدنى قيمة للواردات الصينية من هذه المنتجات خلال الفترة نفسها منذ عام 2019، في وقت كانت فيه التجارة بين البلدين تتأثر بالحرب الجمركية التي اندلعت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

ويأتي التراجع رغم تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 17 مليار دولار سنويًا حتى عام 2028، بموجب تفاهم أعلنته واشنطن في مايو/ أيار الماضي.

وكان البيت الأبيض قد أوضح أن التزام عام 2026 سيُحتسب بصورة تناسبية، لكنه لم يحدد بصورة واضحة موعد بدء احتساب المشتريات، ما يجعل تقييم مدى التزام بكين بالتعهدات غير محسوم حتى الآن.

وتشمل المشتريات الزراعية المقصودة منتجات مثل اللحوم والذرة، إلى جانب سلع أخرى غير فول الصويا، الذي يخضع لتفاهمات منفصلة بين البلدين.