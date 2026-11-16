تراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا والرقائق في وول ستريت الإثنين، وانخفض مؤشر ناسداك 2.48% بقيادة خسائر إنتل وميكرون وإنفيديا وألفابيت؛ وسط ترقب الأسواق لنتائج أعمال إنفيديا للربع الثالث الثلاثاء وتداعيات استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

تراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا في وول ستريت، الإثنين، بقيادة شركات أشباه الموصلات، وسط ترقب المستثمرين نتائج أعمال إنفيديا المقررة الثلاثاء، وضغوط على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحلول الساعة 19.00 ت.غ. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.48 بالمئة إلى 24,513.82 نقطة، فاقدا نحو 622.45 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، بحسب التداولات.

وتصدر سهم إنتل خسائر شركات الرقائق الكبرى، متراجعا 7.38 بالمئة إلى 55.26 دولار، تلاه سهم ميكرون تكنولوجي الذي هبط 7 بالمئة إلى 723.89 دولار.

وانخفض سهم "إيه إم دي" بنسبة 5.27 بالمئة إلى 505.91 دولار، فيما تراجع إنفيديا 4.34 بالمئة إلى 155.78 دولار.

وامتدت موجة البيع إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ خسر سهم ألفابيت، الشركة الأم لغوغل نحو 3.61 بالمئة ليصل إلى 285 دولار، وتراجع أمازون 3.40 بالمئة إلى 257.59 دولار، وميتا 2.71 بالمئة إلى 624.32 دولار.

ويترقب المستثمرون نتائج إنفيديا، الثلاثاء، ومدى انعكاسها على الأسواق، في ظل تداعيات استقالة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وتترقب الأسواق نتائج إنفيديا للربع الثالث باعتبارها اختبارا رئيسيا لقوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي واستمرار زخم الإنفاق على بنيته التحتية، وسط توقعات المحللين بنمو الأرباح نحو 90 بالمئة وإيرادات بنحو 109 مليارات دولار.

وتتجه الأنظار إلى توقعات الشركة للفترات المقبلة، والتي من المنتظر أن تدعم نتائج وتوقعات تفوق التقديرات تعافي أسهم الرقائق والتكنولوجيا، بينما قد تؤدي أي إشارات معاكسة إلى تباطؤ النمو أو تراجع هوامش الأرباح إلى تجدد الضغوط على شركات التكنولوجيا.