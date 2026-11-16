الدولار يواصل مكاسبه ويسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2025

واصل الدولار مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2025، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.1% إلى 103.39 نقطة خلال التعاملات الآسيوية.

سجل الدولار الأميركي، الإثنين، أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2025، مواصلا مكاسبه لليوم الخامس، إثر توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 103.39 نقطة خلال التعاملات الآسيوية، وفق منصة "إنفستينغ.كوم".

ويعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ نيسان/ أبريل 2025، في ظل تزايد توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وعززت هذه التوقعات بيانات التضخم الأميركية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أظهرت استمرار الضغوط السعرية، ما يزيد احتمالات إبقاء السياسة النقدية مشددة لاحتواء ارتفاع الأسعار.

كما أسهمت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة مواجهة التضخم في تعزيز التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزما للحد من الضغوط التضخمية.

وتشهد الأسواق العالمية منذ أشهر تقلبات في ظل التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم.