"بتكوين" قرب أدنى مستوياتها في 4 أشهر وسط استمرار خروج الأموال

رغم تزامن تراجع "بتكوين" مع استمرار السحوبات من صناديقها، فإن بيانات التدفقات لا تثبت وحدها وجود علاقة سببية مباشرة بين حركة الأموال وتغير سعر العملة...

حاولت عملة "بتكوين" الاستقرار قرب مستوى 65 ألف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، الإثنين، بعد موجة تراجع استمرت 3 أيام دفعتها إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع استمرار خروج الأموال من صناديقها المتداولة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العملة الرقمية ارتفعت بنسبة 0.2% إلى 65,186.44 دولار، في قراءة مبكرة للأسعار عند نحو الساعة 01:12 بالتوقيت العالمي، فيما سجلت عملة "إيثر" 1,830.94 دولار.

وجاءت محاولة استقرار "بتكوين" بعد أسبوع شهد سحوبات كبيرة من صناديقها الفورية الأميركية، تجاوزت مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب تحليل نشره موقع "ذا بلوك"، استنادًا إلى بيانات "سوسوفاليو"، سجلت الصناديق سحوبات صافية بنحو 1.07 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، فيما امتدت سلسلة التدفقات الخارجة إلى 7 جلسات تداول متتالية، بإجمالي بلغ نحو 1.91 مليار دولار.

وأظهرت بيانات "فارسايد إنفسترز" أن إجمالي السحوبات الصافية خلال جلسات الأسبوع الخمس بلغ 1,065.3 مليون دولار، مع تسجيل تدفقات خارجة في جميع الجلسات، كان أكبرها يوم الأربعاء، بقيمة 299.8 مليون دولار.

وفي جلسة الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، بلغت السحوبات الصافية 185.4 مليون دولار، استحوذ صندوق "بلاك روك" على 143.5 مليون دولار منها، فيما سجل صندوق "فيديليتي" سحوبات بقيمة 41.9 مليون دولار.

وتتقارب هذه الأرقام مع البيانات التي نقلها "ذا بلوك" عن "سوسوفاليو"، مع وجود فروق محدودة بين مزودي البيانات.

وتعكس الأرقام صافي الأموال الداخلة إلى المنتجات الاستثمارية والخارجة منها، ولا تمثل خسائر سعرية بالقيمة نفسها، أو انخفاضًا مماثلًا في القيمة السوقية للعملة، كما تختلف عن قيمة المراكز التي تُصفّى قسرًا في التداول بالاقتراض.

ولم تقتصر السحوبات على صناديق "بتكوين"، إذ أفاد "ذا بلوك" بأن صناديق "إيثر" الفورية الأميركية سجلت خروجًا صافيًا للأموال بنحو 398.9 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في سابع أسبوع متتالٍ من التدفقات السلبية.

ووفق بيانات "سوسوفاليو" التي استند إليها الموقع، سجلت 10 من أصل 15 فئة من المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية سحوبات صافية، بينما لم تشهد 4 فئات أي تدفقات، واقتصرت التدفقات الإيجابية على فئة واحدة بمبالغ محدودة.

وتتيح المنتجات الفورية المتداولة للمستثمرين التعرض لتحركات أسعار العملات الرقمية من خلال شراء أوراق مالية متداولة، بدلًا من الاحتفاظ بالعملات مباشرة وإدارة المحافظ الرقمية الخاصة بها.

وبحسب نشرة توعوية صادرة عن مكتب تثقيف المستثمرين في "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية"، تحتفظ هذه المنتجات بالعملات الرقمية نفسها، بخلاف المنتجات التي تعتمد على العقود الآجلة.

وأوضحت النشرة أن الاستثمار في هذه المنتجات لا يلغي المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، مشيرة إلى أن أسعار حصصها قد تختلف عن أسعار الأصول التي تتبعها، نتيجة تغيرات الطلب أو ظروف الجهة المصدرة أو السوق الأساسية.

كما تفرض هذه المنتجات رسومًا تؤثر بمرور الوقت في كمية الأصول الرقمية التي تمثلها كل حصة، فيما يختلف هيكلها القانوني عن صناديق الاستثمار المسجلة بموجب قانون شركات الاستثمار الأميركي لعام 1940، رغم شيوع وصفها بالصناديق المتداولة.

وحذرت الهيئة من التقلبات الحادة التي تشهدها العملات الرقمية واحتمال تعرض المستثمرين لخسائر مالية.

ورغم تزامن تراجع "بتكوين" مع استمرار السحوبات من صناديقها، فإن بيانات التدفقات لا تثبت وحدها وجود علاقة سببية مباشرة بين حركة الأموال وتغير سعر العملة، كما أنها تعكس نشاط المستثمرين خلال جلسات سابقة، ولا توفر مؤشرًا حاسمًا على اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.