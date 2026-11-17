سجّل الدولار الأميركي أعلى مستوى منذ 19 شهرا مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة لاحتواء التضخم، بالتزامن مع تراجع العملات الرئيسية وارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق والتوترات العسكرية.

سجل الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ 19 شهرا، مواصلا مكاسبه، إثر توقعات بتشديد السياسة النقدية بالبلاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 103.6 نقطة خلال التعاملات الآسيوية، وفق منصات التداول الدولية.

ويعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ نيسان/ أبريل 2025، في ظل تزايد توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

كما أسهم تراجع شهية المخاطرة على المستوى الدولي في تعزيز الطلب على الدولار بوصفه ملاذا آمنا.

وعززت هذه التوقعات بيانات التضخم الأميركية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أظهرت استمرار الضغوط السعرية، ما يزيد احتمالات إبقاء السياسة النقدية مشددة لاحتواء ارتفاع الأسعار.

كما أسهمت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة مواجهة التضخم في تعزيز التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزما للحد من الضغوط التضخمية.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1 دولار، فضلا عن تراجع الجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري، مقابل استقرار الين الياباني.

وتأتي هذه المؤشرات مدفوعة بتوقعات أقوى برفع الفائدة الأميركية وتدفق رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة.

وتشهد الأسواق العالمية منذ أشهر تقلبات في ظل التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأميركية على إيران، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أميركية في دول بالمنطقة.

وفي 18 حزيران/ يونيو، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتتجدد المواجهات بين الجانبين من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.