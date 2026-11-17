يحمل التحقيق اسم "داخل دويتشه بنك"، وشاركت فيه أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بينها "نيويورك تايمز" الأميركية و"لوموند" الفرنسية و"فايننشال تايمز" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية، بمساهمة أكثر من 230 صحافيًا حول العالم...

كشف تحقيق صحافي دولي، استنادًا إلى 15.6 مليون وثيقة داخلية مسربة من "دويتشه بنك"، أكبر مصرف في ألمانيا، عن تجاهل إدارات البنك تحذيرات متكررة بشأن معاملات مالية مشبوهة وعلاقات مع أثرياء روس خاضعين للعقوبات والممول الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في سبيل الحفاظ على أنشطة تجارية مربحة.

وأثار نشر التحقيق تداعيات فورية في الأسواق المالية، إذ تراجعت أسهم البنك بنسبة وصلت إلى 5.2% خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء، وفق وكالة "رويترز"، قبل أن يدافع المصرف عن سجله ويؤكد أن الوقائع المنشورة تعود إلى سنوات سابقة وأنه أجرى إصلاحات واسعة في أنظمة الرقابة والامتثال.

ويحمل التحقيق اسم "داخل دويتشه بنك"، وشاركت فيه أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بينها "نيويورك تايمز" الأميركية و"لوموند" الفرنسية و"فايننشال تايمز" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية، بمساهمة أكثر من 230 صحافيًا حول العالم.

وتضم الوثائق نحو 15.6 مليون ملف، بينها تسعة ملايين رسالة بريد إلكتروني، إلى جانب تقارير سرية ومحاضر اجتماعات ومراسلات داخلية تغطي أنشطة البنك منذ مطلع العقد الثاني من الألفية.

وبحسب "لوموند"، حصلت الصحافية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة شريف والصحافي والكاتب الهندي جوزي جوزيف على الأرشيف من مبلّغين اثنين عن مخالفات، كانا قد سلّما الوثائق أيضًا إلى السلطات الأميركية.

وتولى تنسيق التحقيق مشروع "باراكودا ميديا"، وهو منظمة غير ربحية في جنوب أفريقيا، بمساعدة تقنية من "مركز البيانات والأبحاث" في ألمانيا.

وأظهرت الوثائق، وفق الصحف المشاركة، أن إدارات مختلفة داخل البنك كانت على علم بمخاطر مرتبطة بغسل الأموال والتهرب من العقوبات الدولية، لكنها فضّلت في حالات عديدة الإبقاء على العلاقات مع عملاء يحققون إيرادات كبيرة.

يشكل نشاط "دويتشه بنك" في روسيا أحد أبرز محاور التحقيق، إذ تكشف الوثائق عن جهود متواصلة للحفاظ على العلاقات المصرفية مع أثرياء مقربين من الكرملين، حتى بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.

وبحسب "نيويورك تايمز"، بلغ حضور البنك في السوق الروسية مستوى دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى لقاء رئيسه التنفيذي آنذاك جوزيف أكرمان في موسكو عام 2008، ووصف المصرف بأنه جسر بين الاقتصادين الألماني والروسي.

وشملت قائمة عملاء البنك أثرياء بارزين، بينهم أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسلبرغ ورومان أبراموفيتش وسليمان كيريموف.

وفي عام 2014، صنفت لجنة داخلية معنية بمخاطر السمعة ديريباسكا ضمن العملاء الأكثر خطورة على صورة البنك، على خلفية اتهامات بغسل الأموال في إسبانيا وصلات بالجريمة المنظمة.

وأوصى قسم مكافحة الجرائم المالية بإنهاء العلاقة معه، لكن وحدات الأعمال المدرة للإيرادات عارضت القرار، ودافعت عن استمرار التعامل معه باعتباره شريكًا تجاريًا مهمًا.

وفي عام 2015، وصفت وثيقة داخلية المليارديرات الروس بأنهم عنصر أساسي في استراتيجية نمو قسم إدارة الثروات، أحد أكثر أنشطة البنك ربحية.

وكانت عمليات ما يُعرف بـ"التداول المرآة" من أبرز الفضائح المرتبطة بالنشاط الروسي للبنك، بعدما أتاحت هذه الآلية نقل نحو 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا عبر عمليات نفذها مصرفيون في فرعي موسكو ولندن.

وتقوم الآلية على تنفيذ عمليات شراء وبيع متقابلة للأوراق المالية في أسواق وعملات مختلفة، بما يتيح نقل الأموال عبر الحدود وإخفاء مصدرها الفعلي.

ورغم انكشاف القضية عام 2015، لم ينسحب البنك من السوق الروسية.

وكشفت وثائق داخلية أن قسم إدارة الثروات حذر من أن التشدد في التعامل مع العملاء الروس قد يؤدي إلى خسارة 61% من إيراداته السنوية في السوق، وأوصى باتباع سياسات مشابهة لتلك المعتمدة لدى المنافسين.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، دفع البنك 630 مليون دولار لتسوية مخالفات مرتبطة بهذه العمليات مع السلطات التنظيمية الأميركية والبريطانية.

لكن الوثائق تشير إلى أن المصرف واصل تركيز أنشطته على العملاء الروس الأكثر ثراءً، حتى بعد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سبعة من كبار رجال الأعمال الروس عام 2018، كان خمسة منهم يتعاملون مع البنك.

وفي أبريل/ نيسان 2021، صوّت مجلس إدارة "دويتشه بنك" بالإجماع لصالح مواصلة نمو حذر في السوق الروسية، رغم توصيات سابقة من مراقبين قانونيين عيّنتهم سلطات نيويورك بدراسة إغلاق عملياته هناك.

وكشف التحقيق أن البنك نقل علاقات مصرفية مع أثرياء روس إلى مكاتبه في سويسرا ولوكسمبورغ، حيث تخضع بيانات العملاء لقواعد صارمة تتعلق بالسرية المصرفية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، طلبت وزارة العدل الأميركية من البنك معلومات عن عملاء روس خاضعين للعقوبات الدولية.

لكن مراسلات داخلية أظهرت أن مسؤولين في البنك استندوا إلى قوانين حماية البيانات والسرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ لتقييد المعلومات المقدمة إلى السلطات الأميركية.

وبحسب "لوموند"، سلّم المصرف في النهاية قائمة منقوصة، فيما أقرت مراسلات داخلية بحجب عدة آلاف من العلاقات المصرفية مع عملاء روس شملتهم إجراءات العقوبات.

وفي المقابل، نفى "دويتشه بنك" أن يكون قد نقل حسابات العملاء إلى البلدين بهدف الاستفادة من قوانين السرية المصرفية، مؤكدًا أن تركيز أنشطة إدارة الثروات هناك جاء ضمن ترتيباته التشغيلية المعتادة.

كما شدد على التزامه بالتعاون مع السلطات الأميركية وتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي 10 مارس/ آذار 2022، أبلغ الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سيوينغ الموظفين بأن الانسحاب الكامل من روسيا يتعارض مع قيم المؤسسة.

لكن إعلان مصرفي "جي بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" انسحابهما من السوق الروسية في اليوم نفسه، سبق إعلان "دويتشه بنك"، في اليوم التالي، وقف أي أعمال جديدة في روسيا.

ولم تقتصر نتائج التحقيق على التعاملات الروسية، إذ كشفت الوثائق تفاصيل جديدة بشأن العلاقات المصرفية مع جيفري إبستين، الذي كان قد أُدين عام 2008 بجرائم جنسية مرتبطة بقاصرات.

وبحسب "لوموند"، استضاف فرع "دويتشه بنك" في نيويورك حسابات إبستين اعتبارًا من عام 2013، رغم إدانته السابقة وتحذيرات داخلية بشأن طبيعة معاملاته المالية.

وأظهرت الوثائق مرور أكثر من 580 مليون دولار عبر حساباته بين عامي 2013 و2019، من خلال شيكات وتحويلات صُنفت ضمن معاملات مشبوهة، وهو مبلغ يعادل ضعف ما كان قد كشفه تقرير سابق لمجلس الشيوخ الأميركي.

وتشير وثيقة داخلية مصنفة على أنها شديدة السرية إلى أن موظفين في البنك أغلقوا، عام 2017، تنبيهات تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة إلى عارضات روسيات، رغم وجود توصيات بالتحقق من خلفية تلك المعاملات.

كما أظهرت السجلات أن أحد موظفي البنك أصدر رسالتَي توصية لصالح إبستين خلال إجراءات إغلاق حساباته في ربيع عام 2019.

ولم يقدم البنك تقارير عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بإبستين إلا بعد وفاته داخل السجن في أغسطس/ آب 2019، وفق الوثائق التي حللها التحقيق.

وأقر "دويتشه بنك"، في رده على التحقيق، بأن قبوله إبستين عميلًا عام 2013 كان خطأ، معربًا عن أسفه للعلاقة المصرفية السابقة معه.

وأكد تعاونه مع الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون والكونغرس الأميركي في التحقيقات المرتبطة بالقضية.

وكشفت الوثائق عن معاملات مالية أخرى أثارت تحذيرات داخلية لدى البنك، بينها تحويلات مرتبطة بشبكات الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار يورو بعد فرض العقوبات الأميركية عليه عام 2018.

ومرت هذه الأموال عبر شركات في قبرص وهونغ كونغ مرتبطة بمؤسسات مصرفية أخرى، وفق تحقيق "لوموند".

كما أظهرت الوثائق تحويل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أكثر من 77 مليون يورو من جبل طارق بين عامي 2013 و2020، في إطار تعاملات مالية مرتبطة بممتلكاته العقارية في أوروبا.