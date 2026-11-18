تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وهبطت أسعار النفط بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية، فيما استقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ 19 شهرا مدعوما بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهرا اليوم الأربعاء، مدعوما ببيانات اقتصادية أميركية وتصريحات من مسؤولي ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة.

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وحافظ ‌الين الياباني على تماسكه بعدما أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مجددا ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية. في المقابل، بقي الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له ​في عشرة أشهر قبيل صدور تقرير مهم للوظائف غدا الخميس.

وأظهرت ​بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قليلا ⁠في تشرين الأول/ أكتوبر، ما عزز التوقعات برفع الفائدة الشهر المقبل.

وقال المحلل لدى بنك "إيه.إن.زد" في لندن، هنري راسل، تعليقا على بيانات ​المبيعات الأميركية: "بوجه عام، يعزز التقرير رؤيتنا بأن رفع أسعار الفائدة مجددا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أمرا مبررا لكبح التضخم الناتج عن قوة الطلب".

وأضاف قائلا: "قوة الطلب المحلي ​في الولايات المتحدة تستدعي، من وجهة نظرنا، استجابة حاسمة من مجلس ​الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بالسياسة النقدية".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ‌سلة ⁠من العملات، 0.04 بالمئة إلى 103.65، بعدما لامس خلال الليل 103.78، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من نيسان/ أبريل 2025.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0986 دولار، فيما استقر الين عند 159.35 مقابل الدولار. كما ​انخفض الجنيه الإسترليني ​0.11 بالمئة ⁠إلى 1.3193 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة مقابل نظيره الأميركي إلى 0.6722 دولار، بعدما تراجع خلال الليل إلى ​0.6720 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 ​كانون ⁠الثاني/ يناير.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء ارتفاعا مفاجئا في الأجور بأستراليا، غير أن بيانات سوق العمل المقرر صدورها غدا الخميس تُعد أكثر أهمية في تحديد ⁠ما ​إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع ​أسعار الفائدة مجددا.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.549 دولار، مقتربا من أدنى مستوى ​له في 19 شهرا الذي سجله أمس الثلاثاء.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع ​الماضي، وفي المقابل فإن استمرار الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والاضطرابات ‌التي تعوق الملاحة عبر مضيق هرمز حدت من هبوط الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أو 0.65 بالمئة إلى 85.45 دولار للبرميل ​بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام ​برنت 16 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 92.98 دولار ⁠للبرميل.

وقالت مصادر في سوق النفط أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد ​البترول الأميركي: إن مخزونات الخام ارتفعت 5.28 مليون برميل في الأسبوع ​المنتهي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين زادت مخزونات البنزين 5.12 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 351 ألف برميل.

ومع ذلك فإن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ​والمخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز حدت من تراجع ​الأسعار.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء إنها اعترضت هجمات جوية إيرانية على ‌المملكة ⁠التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، في تصعيد جديد للصراع بعد يوم من تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وهاجمت طائرات مسيّرة إيرانية نظام رادار عسكريا أميركيا في البحرين أمس الثلاثاء، وردت الولايات ​المتحدة بشن هجمات ​على موقع ⁠لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية.

وقال محللون لدى مجموعة بورصات لندن في مذكرة أمس الثلاثاء: "رغم أن الإمدادات ​القادمة من المنطقة قد تستمر في التعافي عبر طرق ​بديلة، ⁠تشير أحدث بيانات السفن إلى أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها لا تزال غير ممكنة في ظل الظروف الحالية".

وقال الحوثيون المتحالفون ⁠مع إيران ​في اليمن أمس إنهم أطلقوا خمس ​طائرات مسيّرة باتجاه محطتي ضخ على خط أنابيب شرق-غرب السعودي، الذي تستخدمه المملكة خلال ​الحرب لتحويل مسار النفط إلى ميناء ينبع للتصدير.

هبوط أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام ​متأثرة بارتفاع الدولار، وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار ​السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى ​3820.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش مسجلا ⁠أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وانخفضت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 1.1 بالمئة إلى ​3822.70 دولار.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قليلا في تشرين الأول/ أكتوبر مع تقليص الأسر مشترياتها من السيارات والسلع باهظة الثمن الأخرى، لكنها واصلت ​الإنفاق في قطاعات أخرى، ما أبقى الاقتصاد في وضع قوي ​مع بداية الربع الرابع.

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة ​"سي.إم.إي" أن المستثمرين ​يرون احتمالا قدره ⁠95.7 بالمئة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 4.3 بالمئة لزيادتها 50 ​نقطة أساس.

ويترقب المتعاملون في الأسواق محضر اجتماع اللجنة ​الاتحادية ⁠للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 تشرين الأول/ أكتوبر، والمقرر صدوره اليوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وفي ما يخص المعادن ⁠النفيسة ​الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 ​بالمئة إلى 46.97 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1423.27 دولار بينما ​هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 962.40 دولار.