حذّرت شركة مصرية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات من مخاطر تركّز الاستثمارات العربية في مراكز البيانات الأميركية، ودعت إلى إعادة تقييمها وتنويع البنية التحتية الرقمية، عقب أعطال واسعة قالت إنها تسببت بخسائر تصل إلى 18 مليار دولار خلال خمسة أيام، مرجّحة

دعت شركة مصرية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات إلى إعادة تقييم الاستثمارات العربية في مراكز البيانات الأميركية، بعد خسائر بمئات المليارات خلال 5 أيام متتالية.

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وأكدت وحدة الدراسات والتحليلات التقنية في شركة "النيل للوسائط الإعلامية المتعددة" المصرية في بيان صحافي صدر اليوم، الأربعاء، على ضرورة تحرك الحكومات والمؤسسات العربية وفق مسارات عاجلة، عقب موجة الأعطال غير المسبوقة التي ضربت البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية .

وأشارت الشركة في بيانها إلى ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات العربية، ومراجعة جدوى تركيز رؤوس الأموال العربية في مراكز البيانات الأميركية في ظل انكشاف هشاشتها التقنية، وتكبدها خسائر فادحة في أيام معدودة.

ودعت الحكومات والمؤسسات العربية إلى كسر الاحتكار السحابي (Multi-Cloud)، وعدم حصر البيانات الحيوية لدى مزود سحابي واحد وتوفير نسخ احتياطية مستقلة، مشددة على ضرورة تأمين قنوات اتصال خارج النطاق (Out-of-Band) وتوفير بدائل اتصال مشفرة ومحلية لضمان استمرارية الإدارة عند سقوط الشبكات السحابية.

وطالبت الشركة المؤسسات العربية بالتدقيق الصارم في سلاسل التوريد من خلال فحص مكونات الأجهزة الشبكية (Firmware)، وعدم الاكتفاء بضمانات الشركات الموردة، كاشفة عن أن الخسائر التشغيلية المباشرة لموجة الأعطال التي ضربت البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة خلال خمسة أيام متتالية تتراوح بين 8 مليارات دولار و18 مليار دولار.

وقالت الشركة إن موجة الأعطال غير المسبوقة أدت أيضا إلى توقف الانتاج في 3,9 مليون شركة، مشيرة إلى أن الخسائر شملت تراجع حركة الطيران، وتعويضات العملاء، إضافة إلى التغطية التأمينية لتوقف الأعمال (بمتوسط 700 مليون دولار).

كما شككت الشركة في الروايات الأميركية بشأن تفسير أربع أزمات كبرى متلاحقة شملت السحابة العالمية، والطيران الفيدرالي، والسكك الحديدية، والملاحة البحرية، وصولا إلى القطاع المصرفي، مرجحة بنسبة 80% فرضية "الهجوم السيبراني المنسق".

و رأى خبراء الأمن السيبراني في الشركة أن تفسير الأزمات على أنها "أخطاء تقنية مستقلة" يتعارض مع قواعد الاحتمالات الإحصائية ومنهجية التحقيق الجنائي الرقمي، لا سيما في ظل النفي المتسرع لوجود اختراقات قبل فحص السجلات العميقة (Deep Logs).