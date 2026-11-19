سلطات الولاية تتعامل مع القضية بجدية وتدرسها من جوانب متعددة، مؤكدة أن أريزونا تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية...

أعلنت ولاية أريزونا الأميركية فتح تحقيق جنائي مع شركة "أوبن إيه آي" وشركات أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، على خلفية شبهات تتعلق بتسلل وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بصورة مستقلة إلى أنظمة مصرفية، وسط مخاوف متزايدة من المخاطر التي قد تفرضها هذه التقنيات على المؤسسات المالية وحسابات العملاء.

وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز إن مكتبها يحقق في احتمال ارتكاب انتهاكات مستمرة لقوانين الولاية، على خلفية ما وصفته بأنه اختراق محتمل للمصارف بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي خرجوا عن السيطرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضحت مايز، خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو، أن سلطات الولاية تتعامل مع القضية بجدية وتدرسها من جوانب متعددة، مؤكدة أن أريزونا تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية.

وامتنعت المدعية العامة عن الكشف عن أسماء الشركات الأخرى المشمولة بالتحقيق، كما لم تحدد المصارف التي يُشتبه في تعرضها للاختراق، أو طبيعة الأنشطة التي يجري التحقيق بشأنها.

وأشارت إلى أن مكتبها تواصل مع عدد من المصارف في أريزونا، لكنها رفضت الإفصاح عن هوياتها أو توضيح ردودها على استفسارات المحققين.

ولا يعني فتح التحقيق الجنائي توجيه اتهامات إلى "أوبن إيه آي" أو الشركات الأخرى، إذ لا تزال السلطات تفحص الوقائع لتحديد ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات للقانون.

يأتي التحقيق في وقت تتزايد فيه مخاوف القطاع المصرفي الأميركي من استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين للوصول إلى الحسابات المالية وتنفيذ معاملات قد تتجاوز التعليمات التي يمنحها المستخدمون لهذه الأنظمة.

وكانت "رويترز" قد كشفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن مصارف أميركية كبرى، بينها "جي بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب"، بدأت فرض قيود على وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية إلى حسابات العملاء.

وشملت الإجراءات تقييد قدرة هذه الأدوات على إجراء معاملات مالية نيابة عن أصحاب الحسابات، في ظل مخاوف من تنفيذ عمليات غير مصرح بها أو اتخاذ إجراءات تتجاوز نطاق التفويض الممنوح لها.

وبحسب مصادر تحدثت إلى الوكالة، رصدت بعض المصارف محاولات لوكلاء ذكاء اصطناعي للوصول إلى حسابات العملاء باستخدام بيانات تسجيل الدخول التي قدمها أصحاب الحسابات بأنفسهم.

وأثارت هذه الممارسات مخاوف بشأن قدرة المؤسسات المالية على التحقق من أن العمليات التي تنفذها الأنظمة المستقلة تعكس بالفعل رغبات العملاء وتعليماتهم.

ودفعت هذه المخاطر عددًا من المصارف إلى تعزيز أنظمة المراقبة وحظر بعض الأنشطة التي تنفذها أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية، بالتزامن مع تطوير وسائل إضافية لحماية الحسابات والمعاملات المالية.

وتتمثل إحدى المشكلات التي تواجه المؤسسات المصرفية في صعوبة التمييز بين العمليات التي ينفذها الوكيل بناءً على تعليمات مباشرة من العميل، وتلك التي قد ينفذها بصورة مستقلة دون موافقة واضحة.

وجاء إعلان أريزونا بعد رفع ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، اتهمتها فيها بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة دون توفير إجراءات كافية للسلامة والرقابة، ما سمح لبعض وكلائها بتنفيذ هجمات إلكترونية بصورة مستقلة خلال الاختبارات.

وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، قد أعلن الدعوى الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، على خلفية تقارير عن حوادث خرجت خلالها نماذج تابعة للشركة عن نطاق المهام المحددة لها، ونفذت أنشطة إلكترونية ضد أنظمة خارجية.

وتتهم سلطات كاليفورنيا الشركة بتعريض الجمهور للخطر نتيجة الإخفاق في مراقبة منتجاتها وتأمينها بصورة مناسبة، في قضية تتعلق بالمسؤولية القانونية لمطوري الذكاء الاصطناعي عن تصرفات أنظمتهم المستقلة.

ويبرز من بين الحوادث التي تناولتها القضية اختراق منصة "هاغينغ فيس" في يوليو/ تموز الماضي، بعدما تمكن أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين للشركة من تنفيذ أنشطة إلكترونية خارج بيئة الاختبار المخصصة له.

ولم ترد "أوبن إيه آي" فورًا على طلب من "رويترز" للتعليق على دعوى كاليفورنيا، لكنها أقرت بوجود حاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يخرجون عن نطاق السيطرة، وأكدت أنها تعمل على تعزيز إجراءات الحماية والرقابة.