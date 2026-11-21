خلال شهر ونصف شهر، خسرت شركات التكنولوجيا المعروفة بـ"السبع الكبار"، والتي تقود أسهمها السوق إلى حدّ بعيد، أكثر من أربعة تريليونات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية، وفق تحليل أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات "بلومبرغ".

بعد سنوات من الإقبال على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بدأ مستثمرو وول ستريت يقلقون من ضخامة المبالغ التي تنفقها هذه الشركات على تطوير التقنية، ويتساءلون متى ستترجم وعودها إلى أرباح.

وعكس مؤشر "ناسداك" الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، هذا التحول الجمعة حين هوى 5,28 في المئة، ليمحو كل مكاسبه منذ مطلع العام.

وقال المحلل المالي في "إنترأكتيف بروكرز" ستيف سوستيك لوكالة فرانس برس إن الحماسة كانت طاغية في الأسواق حيال الذكاء الاصطناعي، لكنها "تعيد الآن تسعير" الأسهم على نطاق واسع.

وخلال شهر ونصف شهر، خسرت شركات التكنولوجيا المعروفة بـ"السبع الكبار"، والتي تقود أسهمها السوق إلى حدّ بعيد، أكثر من أربعة تريليونات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية، وفق تحليل أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات "بلومبرغ".

ويتجاوز ما خسرته الشركات السبع، وهي "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"غوغل" و"آبل" و"أمازون" و"ميتا" و"تيسلا"، الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفرنسا، ثاني اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المنصة المالية "ماركت تيرمينال" آدم سرحان في مقابلة مع فرانس برس "انكمشت الفقاعة بالفعل.. والسؤال الآن: إلى أي حد سيستمر الهبوط؟".

انتخابات وجدل حول "إنفيديا"

تقلب الأسواق المالية أمر معتاد، لكن شركات التكنولوجيا التي لطالما استقطبت المستثمرين واجهت هذا الشهر سلسلة من النكسات.

وقال سوستيك إن انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تفوق فيها الديموقراطيون "قلبت الموازين فعلا، إذ أظهرت أن الناخبين الأميركيين غير متحمسين للذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى كثرة التدابير التي طرحت للتصويت على المستوى المحلي لفرض قيود على مراكز البيانات.

ثم جاءت استقالة جنسن هوانغ الذي قاد لسنوات طويلة "إنفيديا"، كبرى شركات أشباه الموصلات، على خلفية علاقات، إحداها مع امرأة يشتبه في أنها جاسوسة صينية وقد تكون هرّبت إلى الصين رقائق تخضع لقيود.

ونظرا إلى الدور المحوري للرقائق في صناعة الذكاء الاصطناعي، امتدت تداعيات الأزمة إلى قطاعات واسعة من سوق الأسهم.

ديون تتضخم

ومع إنفاق مليارات الدولارات على تطوير الذكاء الاصطناعي، قال ستيفن إينيس، وهو مدير في شركة "إس بي آي" (SPI) لإدارة الأصول، إن "طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بدأت بتقنية واعدة وتحوّلت إلى استعراض ضخم في أسواق المال".

لكن، مع تضخم الإنفاق، تراكمت الديون، علما أن الأرباح لم تواكب هذا الإنفاق حتى الآن.

وأورد سوستيك "مع تزايد الحاجة إلى رأس المال، بدأنا نرى المستثمرين يتساءلون عن مدى ربحية كل هذه الاستثمارات، وعما إذا كانت كل هذه الأموال تنفق بحكمة.. في السابق، لم تكن السوق تطرح هذه الأسئلة فعلا".

وأضاف "يبدو من العبث أن يُطلب من الناس استثمار أموالهم من دون أن تكون لديهم فكرة واضحة عن العائد الذي يمكن أن يحققه استثمارهم".

وجمعت "أنثروبيك" (Anthropic)، عملاق الذكاء الاصطناعي المطور لبرنامج "كلود"، 91 مليار دولار في طرحها العام الأولي الخميس. ورغم ضخامة المبلغ، أقرت الشركة بأنها قد تضطر مستقبلا إلى الاقتراض لتلبية ما تحتاج إليه من تمويل.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير صدر أخيرا من صعوبة تكوين صورة واضحة عن ديون قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ ترتبط الشركات على امتداد سلسلة الإمداد بالتزامات مالية متبادلة، ويملك بعضها حصصا في شركات أخرى ضمن السلسلة نفسها.