تسعى السلطات الكندية إلى دعم قطاع السيارات والحفاظ على قدرته الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز مالية للشركات التي تواصل الاستثمار داخل البلاد.

أعادت شركة "فورد" الأميركية، الجمعة، افتتاح مصنعها للسيارات في كندا، بعد تحديثه في خطوة تأتي رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لدفع شركات السيارات الأميركية إلى نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

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وخضع المصنع الواقع في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو، غربي تورونتو، لعملية تحديث استمرت نحو عامين، شملت إعادة تجهيز خطوط الإنتاج وإنشاء منشأة جديدة لتشكيل الصفائح المعدنية، تمهيدًا لإنتاج شاحنات "F-Series Super Duty" الثقيلة.

ويمثل استئناف الإنتاج دفعة لقطاع السيارات الكندي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية، في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى الحفاظ على المصانع وفرص العمل المرتبطة بهذه الصناعة.

وفي كلمة خلال حفل إعادة الافتتاح، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "فورد كندا"، بيف غودمان "نحن نؤمن بالتصنيع في كندا"، مشددة على أهمية شبكة التصنيع المتكاملة في أميركا الشمالية.

كما أكدت غودمان أن الشركة، التي تعمل في كندا منذ 122 عامًا، ملتزمة بمواصلة الإنتاج في البلاد، معتبرة أن مصنع أوكفيل يعزز قدرة فورد على تلبية الطلب على الشاحنات في الأسواق الأميركية والكندية.

وبحسب بيان رسمي للشركة، بلغت الاستثمارات في تحديث المصنع نحو خمسة مليارات دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 3.5 مليارات دولار أميركي. وتشمل التوسعة تشغيل أكثر من ألفي عامل، مع قدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 100 ألف مركبة سنويًا.

وتأتي إعادة الافتتاح في ظل استمرار الخلافات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، بعدما فرض ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، رسومًا جمركية مرتفعة على المركبات وقطع الغيار المصنعة في كندا، مطالبًا شركات السيارات بإعادة خطوط إنتاجها إلى الأراضي الأميركية.

وقد تحولت هذه الإجراءات إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف في العلاقات التجارية بين البلدين، وأثرت في قرارات الاستثمار والإنتاج لدى شركات السيارات العاملة على جانبي الحدود.

في مواجهة هذه الضغوط، تسعى السلطات الكندية إلى دعم قطاع السيارات والحفاظ على قدرته الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز مالية للشركات التي تواصل الاستثمار داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية تقديم دعم بقيمة 464.5 مليون دولار كندي لمشروع تحديث مصنع أوكفيل، ضمن جهود حماية الوظائف وتعزيز صناعة السيارات المحلية.

من جهته، اعتبر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، أن إعادة افتتاح المصنع تعكس قدرة كندا على مواجهة الضغوط التجارية الأميركية، مؤكدًا تمسك حكومته بالدفاع عن قطاع السيارات الكندي.

بدورها، أشادت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، بالتزام شركة فورد بالاستثمار في أوكفيل، معتبرة أن المشروع يعزز مكانة كندا في صناعة السيارات ويحافظ على فرص العمل.

على الجانب الآخر، يبرز قرار فورد في وقت تتجه فيه شركات أخرى إلى تقليص وجودها الصناعي في كندا، وفي مقدمتها "ستيلانتس"، المالكة لعلامات "كرايسلر" و"جيب" و"فيات".

وكانت "ستيلانتس" قد تخلت عن خطط إنتاج سيارة "جيب كومباس" في مصنعها بمدينة برامبتون في أونتاريو، ونقلت إنتاج الطراز إلى ولاية إلينوي الأميركية، قبل أن تعلن بيع المصنع لشركة تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأثار القرار انتقادات حادة في كندا، خصوصًا أن المنشأة كانت توفر فرص عمل لنحو ثلاثة آلاف شخص، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تصرفات الشركة بأنها "خيانة".