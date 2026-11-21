تزامنت هذه التطورات مع استمرار القلق بشأن التضخم والسياسة النقدية الأميركية، في ظل توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما قد يزيد تكاليف تمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا.

تكبدت الأسهم الأميركية خسائر حادة في ختام تعاملات الجمعة، مع تصاعد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع تقييمات هذه الشركات وضخامة استثماراتها، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق المتزايد على تطوير التقنيات الجديدة.

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وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.7%، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 18 شهرًا، فيما تراجع مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 5.3%، ليمحو مكاسبه منذ بداية العام. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9%.

ودخل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرحلة ما يُعرف في الأسواق المالية بـ"التصحيح"، بعدما فقد أكثر من 10% من قيمته مقارنة بمستواه القياسي المسجل في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأفادت وكالة "رويترز" بأن مؤشر "داو جونز" دخل بدوره منطقة التصحيح، في مؤشر على اتساع الضغوط التي تتعرض لها السوق الأميركية.

كما تعرضت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية لخسائر كبيرة، إذ تراجع سهم "إنفيديا" بنحو 14%، فيما امتدت موجة البيع إلى شركات أخرى مرتبطة بتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أنظمته.

وأوردت "رويترز" أن سهم "إنفيديا" فقد نحو 23% من قيمته خلال الأسبوع، بعدما نشرت الوكالة تقريرًا عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن ممارساتها المحاسبية، ما زاد الضغوط على السهم وسط تراجع واسع في أسهم القطاع.

وتعكس موجة البيع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما دفعت التوقعات المرتفعة بشأن مستقبل هذه التكنولوجيا بأسهم شركاتها إلى مستويات قياسية، في وقت تتزايد فيه تكاليف إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أشارت "رويترز" إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم حجم الإنفاق على مراكز البيانات، واحتمالات تباطؤ نمو الأرباح، وسط مخاوف من أن العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قد لا تتحقق بالسرعة التي تراهن عليها الأسواق.

وزادت الضغوط على أسهم القطاع عقب الإدراج الأولي لشركة "أنثروبيك" (Anthropic) في البورصة، إذ تراجع سهمها بنحو 9% في ثاني أيام التداول، بعدما خفت الحماسة التي رافقت طرحها، ما عزز المخاوف بشأن تقييمات الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير آخر لـ"رويترز"، كان المستثمرون يأملون أن يسهم الإدراج الضخم للشركة في استعادة الثقة بأسهم الذكاء الاصطناعي، غير أن تراجع السهم بعد الطرح زاد الشكوك بشأن مستويات التقييم المرتفعة في القطاع.

ولم تقتصر التراجعات على أسهم التكنولوجيا، بل شملت قطاعات أخرى في السوق الأميركية، مع ارتفاع مستويات التقلب وتزايد إقبال المستثمرين على تقليص استثماراتهم في الأصول الأكثر عرضة للمخاطر.

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجعه اليومي السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2020، بينما أفادت "رويترز" بأن المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ نيسان/ أبريل 2025.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار القلق بشأن التضخم والسياسة النقدية الأميركية، في ظل توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما قد يزيد تكاليف تمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا.

ورغم موجة البيع الحادة، نقلت "رويترز" عن عدد من العاملين في الأسواق المالية أن التراجع لا يعني بالضرورة نهاية طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ يرى بعضهم أنه يعكس إعادة تقييم لأسعار الأسهم والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات، أكثر مما يشير إلى تراجع جوهري في الآفاق الطويلة الأمد للتكنولوجيا.

ويضع الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا الأسواق أمام اختبار جديد، بعدما شكلت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات صعود البورصة الأميركية، فيما تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم على هذه التكنولوجيا إلى أرباح مستدامة.