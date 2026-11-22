تأتي هذه التطورات بعد ستة أسابيع من الضغوط على الأسواق الأميركية، تركزت بصورة خاصة في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي قادت معظم مكاسب الأسهم خلال الفترة السابقة.

تواجه أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية موجة بيع حادة، دفعت مؤشر "ناسداك" إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس/ آذار 2020، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وضخامة الإنفاق على مراكز البيانات، واحتمال عدم تحقيق عوائد تبرر الاستثمارات المتسارعة في القطاع.

وبحسب بيانات أوردتها وكالة "رويترز"، تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 5.28% في جلسة الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ليغلق عند 22617.73 نقطة، بعدما خسر نحو 10% خلال الأسبوع، متخليًا عن مكاسبه المسجلة منذ بداية العام.

وامتدت الخسائر إلى المؤشرات الأميركية الرئيسية، إذ انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.70% إلى 6910.42 نقاط، فيما تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.93% إلى 48147.33 نقطة.

ودخل المؤشران منطقة التصحيح، بعد انخفاضهما بأكثر من 10% عن مستوياتهما القياسية، في وقت سجل فيه "ستاندرد آند بورز 500" سبع جلسات متتالية من التراجع، وهي أطول سلسلة خسائر يومية له منذ عام 2020.

وتأتي هذه التطورات بعد ستة أسابيع من الضغوط على الأسواق الأميركية، تركزت بصورة خاصة في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي قادت معظم مكاسب الأسهم خلال الفترة السابقة.

مخاوف من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

يرتبط أحد أبرز أسباب الهبوط بتزايد الشكوك بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة.

ووفقًا لـ"رويترز"، تتجه استثمارات القطاع في الذكاء الاصطناعي، بحسب بعض التقديرات، إلى تجاوز تريليون دولار خلال العام الجاري، في وقت بدأ فيه المستثمرون يتساءلون عن سرعة تحقيق العوائد من هذه النفقات.

وتتركز المخاوف على الإنفاق المتزايد لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق الإلكترونية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما يثير احتمال تباطؤ التوسع في مراكز البيانات وتراجع مصادر تمويل المشاريع الجديدة قلق المستثمرين بشأن معدلات نمو الأرباح المستقبلية للشركات المستفيدة من الطفرة التقنية.

ونقلت "رويترز" عن ديفيد ميلر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كاتاليست فاندز"، أن المستثمرين ما زالوا يؤمنون بإمكانات الذكاء الاصطناعي، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية بشأن الأسعار التي يقبلون دفعها مقابل النمو المتوقع للشركات العاملة فيه.

ويشير هذا التحول إلى تراجع استعداد المستثمرين لتحمل التقييمات المرتفعة، بعدما اعتمد صعود العديد من الأسهم على توقعات بتحقيق نمو استثنائي في المستقبل.

"إنفيديا" في قلب موجة الهبوط

كانت شركة "إنفيديا"، أكبر المستفيدين من الطلب على الرقائق المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، من أبرز الشركات المتضررة من عمليات البيع.

وهبط سهم الشركة بنسبة 13.8% في جلسة الجمعة، فيما بلغت خسائره الأسبوعية نحو 23%، وسط تزايد التساؤلات بشأن استدامة الطلب على منتجاتها.

وجاء التراجع رغم إعلان الشركة نتائج مالية فصلية قوية، لم تتمكن من تبديد مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما تعرض السهم لضغوط إضافية عقب تقرير لـ"رويترز" بشأن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في ممارسات الشركة المحاسبية.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى في صناعة أشباه الموصلات، إذ تراجع سهم "إيه إم دي" بنحو 13%، و"مارفيل تكنولوجي" بنحو 12%، فيما خسر سهم "إنتل" نحو 8% خلال جلسة الجمعة.

وشملت موجة البيع شركات التكنولوجيا الكبرى، مع انخفاض أسهم "ميتا" بنحو 6%، و"أمازون" بنحو 4%، و"مايكروسوفت" بنسبة 3%.

كما هبط سهم شركة الخدمات السحابية "كور ويف" بنسبة 12.1%، مقابل خسارة بلغت 16.1% لسهم "نيبيوس"، في انعكاس لاتساع الضغوط على الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

طرح "أنثروبيك" يخفق في تهدئة الأسواق

ساهم الأداء الضعيف لسهم شركة "أنثروبيك"، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، في زيادة الضغوط على القطاع، بعدما كان المستثمرون يعولون على طرحها في البورصة لإحياء الثقة بأسهم التكنولوجيا.

وبدأ تداول أسهم الشركة الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسعر طرح بلغ 83 دولارًا للسهم، قبل أن تتراجع مكاسبها خلال الجلسة الأولى.

وفي تداولات الجمعة، انخفض السهم بأكثر من 8%، ليغلق عند 88.91 دولارًا، مقتربًا من سعر الطرح الأولي.

وبحسب "رويترز"، كانت الشركة تُعد اختبارًا مهمًا لشهية المستثمرين تجاه شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أن تراجع سهمها عزز المخاوف من أن التقييمات المرتفعة قد لا تكون قابلة للاستمرار.

وتشير تقديرات إلى أن القيمة السوقية للشركة عند طرحها بلغت مستويات تعادل نحو 40 ضعف إيراداتها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرة نمو أعمالها على تبرير هذا التقييم.

ونقلت الوكالة عن روبرت بافليك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "داكوتا ويلث"، أن التراجع السريع لسهم "أنثروبيك" لا يعكس بالضرورة مشكلة في أعمال الشركة أو إدارتها، وإنما شكوكًا أوسع لدى المستثمرين بشأن أوضاع السوق.