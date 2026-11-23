تعكس البيانات توسع النشاط في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للحوسبة وتطوير المنتجات الذكية...

سجلت الصناعة الرقمية في الصين إيرادات بلغت 32.41 تريليون يوان (نحو 4.85 تريليونات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 14.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو قطاع التصنيع الرقمي وتسارع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إيرادات التصنيع الرقمي ارتفعت بنسبة 20.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.32 تريليون يوان، فيما سجل قطاع الخدمات الرقمية إيرادات بقيمة 13.09 تريليون يوان، بنمو بلغ 7.3%.

وارتفعت أرباح الصناعة الرقمية بنسبة 23.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 2.78 تريليون يوان (نحو 416 مليار دولار)، مستفيدة من الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستمرار نمو الصادرات الصينية.

وتعكس البيانات توسع النشاط في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للحوسبة وتطوير المنتجات الذكية.

وسجلت البنية التحتية الرقمية في الصين نموًا ملحوظًا، إذ بلغت قدرة الحوسبة الذكية 2592 إكسافلوبس بنهاية سبتمبر/ أيلول 2026، بزيادة 146% على أساس سنوي.

وتُستخدم وحدة "إكسافلوبس" لقياس قدرات الحوسبة فائقة السرعة، ويشير ارتفاع هذه القدرات إلى توسع البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيل النماذج المتقدمة.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، تسارع تطوير النماذج الكبيرة، بالتوازي مع انتشار التطبيقات والمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبحسب بيانات "المركز الصيني لمعلومات شبكة الإنترنت"، تجاوز معدل انتشار تطبيقات ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد 50%، في مؤشر على اتساع استخدامها.

وشهدت السوق الصينية خلال الربع الثالث من العام الجاري طرح أكثر من 20 طرازًا جديدًا من الهواتف الذكية والحواسيب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل توسع الشركات في دمج هذه التقنيات داخل الأجهزة الإلكترونية.

وأظهرت البيانات نموًا في الطلب على الأجهزة الذكية، إذ ارتفعت مبيعات النظارات الذكية عبر منصات البيع الرئيسية بنسبة 110% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

كما زادت مبيعات الروبوتات الذكية المتجسدة بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنتجات والأنظمة الروبوتية.

ويشمل الذكاء الاصطناعي المتجسد الأنظمة التي تجمع بين البرمجيات الذكية والمكونات المادية، بما يتيح للروبوتات التفاعل مع محيطها وتنفيذ مهام في العالم الحقيقي.

وفي قطاع الخدمات الرقمية، ارتفعت إيرادات خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 11.8 تريليون يوان (نحو 1.77 تريليون دولار).

وسجلت خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة نموًا في إيراداتها بنسبة 10.2% خلال الفترة نفسها، مع استمرار توسع الأنشطة المرتبطة بمعالجة البيانات والخدمات الرقمية.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع النشاط في مختلف مكونات الصناعة الرقمية الصينية، من التصنيع والخدمات البرمجية إلى البنية التحتية للحوسبة والمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي باتت من أبرز محركات نمو القطاع خلال عام 2026.