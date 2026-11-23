تراجعت أسعار النفط تحت ضغط اضطرابات الأسواق المالية ومخاوف النمو الاقتصادي، فيما حدّت التوترات الأمنية في الخليج من خسائر الخام. وفي المقابل، استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها بعد هبوط حاد، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تحدد اتجاه

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، مواصلة خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط موجة بيع واسعة في الأسواق المالية ومخاوف بشأن قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على دعم النمو الاقتصادي، فيما حدت الهجمات المتواصلة على الملاحة البحرية في الخليج من حجم الانخفاض.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.30%، إلى 92.29 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.18%، إلى 83.26 دولار. وكان برنت قد خسر 4% خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع الخام الأميركي 5%.

وجاء انخفاض النفط بالتزامن مع تراجع الأسواق الآسيوية، إذ هبطت الأسهم الكورية الجنوبية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا 4%، كما انخفضت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وأستراليا، فيما سجل مؤشر ناسداك الأميركي تراجعا بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

ورغم الضغوط على الأسعار، لا تزال التطورات العسكرية في المنطقة تحد من الخسائر، في ظل استمرار الهجمات على السفن في الخليج ومحيط مضيق هرمز، وإعلان الحوثيين في اليمن استهداف مصفاة نفط سعودية.

وحذر محللون من أن استمرار الهجمات البحرية قد يؤثر على تدفقات النفط، مع تزايد السفن التي تتحرك دون حمولة مقابل محدودية السفن المحملة، ما قد ينعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار عن أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف، مع تحسن ثقة المستثمرين وانحسار توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية بشكل كبير.

وارتفع اليورو والدولار الأسترالي، فيما استقر الجنيه الإسترليني، وتراجع مؤشر الدولار إلى 103.80، مبتعدا عن مستوياته المرتفعة المسجلة منذ أبريل/نيسان 2025.

كما تراجعت العملات المشفرة عن مكاسبها الأخيرة، إذ انخفضت بيتكوين 0.1% إلى 60,795 دولارا، وإيثر 0.2% إلى 1,714.96 دولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في بداية التداولات الآسيوية، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهرا، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3,576.10 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية 1.7% إلى 3,576.20 دولار. وجاء التعافي بعد تراجع المعدن نحو 9% خلال الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية المقرر صدورها الأربعاء، باعتبارها من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تقييم التضخم، وسط توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يحد من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعا أيضا، إذ صعدت الفضة 2.3% إلى 42.11 دولار للأوقية، والبلاتين 1.4% إلى 1,316.97 دولار، والبلاديوم 1.3% إلى 904.15 دولار.