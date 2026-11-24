أعلنت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، رفع دعوى مدنية لاسترداد عملات مشفرة تزيد قيمتها على 1.1 مليار دولار، قالت إنها سُرقت على يد قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، خلال هجوم إلكتروني استهدف منصة "باينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالميًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدعوى تستهدف مصادرة أصول رقمية من العملة المستقرة "يو إس دي سي"، التي تصدرها شركة "سيركل إنترنت فاينانشال"، بعدما خلصت التحقيقات الأميركية إلى ارتباطها بعائدات عملية الاختراق وعمليات غسل الأموال المسروقة.

وتأتي الدعوى، التي أُودعت لدى محكمة اتحادية في واشنطن، في إطار الجهود الرامية إلى استرداد الأصول الرقمية التي استولى عليها القراصنة خلال الهجوم الذي وقع في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، أسفر الاختراق عن سرقة عملات مشفرة تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار، فيما نسبت السلطات الأميركية تنفيذ الهجوم إلى مجموعة قرصنة مرتبطة بالجيش الكوري الشمالي.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حصولها على إذن قضائي بحجز أو تقييد التصرف في أصول رقمية تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، على خلفية الاختراق ذاته.

ووفقًا لتقارير إعلامية، أسفر التعاون بين السلطات الأميركية وشركات القطاع الخاص عن تجميد أصول مسروقة تجاوزت قيمتها 2.7 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، بأن محكمة في أبو ظبي أمرت عددًا من شركات العملات المشفرة بتجميد أصول رقمية، ضمن مساعٍ لاسترداد جزء من العملات المسروقة من محافظ تديرها "باينانس".

وتتهم وزارة العدل الأميركية حكومة كوريا الشمالية باستخدام عمليات سرقة العملات المشفرة لتوليد إيرادات وتمويل برامجها العسكرية والتسلحية.

ولا يعني تقديم الدعوى المدنية اكتمال عملية استرداد الأموال، إذ تظل مصادرة الأصول المستهدفة خاضعة للإجراءات القضائية.