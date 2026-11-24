تباينت تحركات الأسواق العالمية، الثلاثاء، مع تراجع النفط بفعل توقعات زيادة المعروض، واستقرار الدولار قرب مستويات مرتفعة مدعومًا بتفاؤل قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل الذهب تعافيه وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية وتوجهات أسعار الفائدة.

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتقترب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من وفرة المعروض واحتمال تحول السوق إلى تسجيل فائض، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.45% إلى 88.97 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.29% إلى 79.94 دولار، بعد أن سجل الخامان مستويات متدنية في الجلسات السابقة.

وجاء تراجع الأسعار بفعل تنامي المؤشرات على زيادة الإمدادات العالمية، إذ أظهرت بيانات دويتشه بنك ارتفاع المخزونات المرصودة بنحو 52 مليون برميل خلال تشرين الأول/أكتوبر، بما يشير إلى فائض في المعروض يقدر بنحو 1.7 مليون برميل يوميا.

في المقابل، حدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز من تراجع الأسعار، بعد تقارير إيرانية عن اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية، إلى جانب تحقيق أميركي بشأن هجمات إلكترونية محتملة استهدفت ناقلات طاقة.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 20 شهراً، مدعوماً بتجدد التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط توقعات بأن يمنح تحسن أداء الأسواق مجلس الاحتياطي الاتحادي مجالاً للإبقاء على سياسة نقدية متشددة.

واستقر مؤشر الدولار عند 104.32 نقطة، فيما سجل اليورو 1.0907 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3037 دولار، في حين تراجع الين الياباني إلى 159.06 مقابل الدولار.

أما الذهب، فواصل مكاسبه، الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوى له في 14 شهرا، مع عودة المستثمرين إلى الشراء بعد موجة البيع الحادة الأسبوع الماضي، وترقب بيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3645.29 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة 1.2% إلى 43.55 دولار، والبلاتين 0.4% إلى 1330.42 دولار، والبلاديوم 0.6% إلى 898.95 دولار.