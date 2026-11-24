أدى تجدد المخاوف من تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز واستمرار المخاطر على المنشآت النفطية في المنطقة، إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2.2% إلى 91.4 دولارا للبرميل عند التسوية الثلاثاء.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% إلى 91.4 دولارًا للبرميل عند التسوية، الثلاثاء، وسط تجدد المخاوف من تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، واستمرار المخاطر على المنشآت النفطية في المنطقة.

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وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.3%، لتبلغ 82 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم كانون الثاني/ يناير) تقلبات خلال جلسة الثلاثاء، قبل أن تستقر عند التسوية، بعدما هبطت إلى 85.70 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 آب/ أغسطس 2026.

كما ساهم تباطؤ المفاوضات بين واشنطن وطهران في دعم الأسعار، إذ لم يلحظ المستثمرون تقدمًا واضحًا نحو تسوية دبلوماسية تضمن إعادة فتح الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، مع بقاء احتمال التصعيد قائمًا، ما زاد حذر المتداولين من انقطاع محتمل في الإمدادات.

ودفعت هذه الضغوط المتداولين إلى إعادة تسعير علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة بعد تراجع حاد سابق جعل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

وقبل يوم من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير، كان سعر خام برنت نحو 72 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 66 دولارًا.