تراجعت أسعار الذهب الأربعاء بنسبة 3.4% مسجلة 3450 دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ أيلول 2025، متأثرة بصعود الدولار وتسارع التضخم الأميركي السنوي إلى 3.8% في تشرين الأول، مما عزز توقعات رفع الفائدة في كانون الأول المقبل.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنسبة 3.4% إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2025، وسط صعود الدولار وتسارع التضخم الأميركي، وتعزُّز توقعات رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 15:30 ت.غ، انخفض سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية إلى 3 آلاف و450 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2025، حين سجل 3 آلاف و436.80 دولارًا خلال التداولات.

وجاء التراجع وسط توقعات متزايدة باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المقرر في 8 و9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، الأربعاء، ارتفاع التضخم وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقابل 3.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 0.5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.

كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.1 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ليظل أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

وعززت هذه البيانات توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بعدما أحجم الاحتياطي الفيدرالي عن رفعها خلال اجتماعه في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.8 بالمئة إلى 39.3 دولارًا للأونصة.

وامتدت الخسائر إلى البلاتين، الذي تراجع بنسبة 4.4 بالمئة إلى ألف و233 دولارًا للأونصة.

ويأتي تراجع الذهب، الذي يعد من أبرز الملاذات الآمنة وأدوات التحوط من التضخم، رغم استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا، فيما يزيد صعود الدولار تكلفة شراء المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

والأربعاء، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.12 بالمئة إلى 103.97 نقاط.

وتشهد الأسواق العالمية منذ أشهر تقلبات في ظل التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأميركية على إيران، وسط مخاوف من استمرار انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردت الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أميركية في دول عربية.