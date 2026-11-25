تسود الحذر أسواق المال العالمية مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وما قد تحمله من مؤشرات بشأن قرارات أسعار الفائدة، فيما تتباين الضغوط على أسواق الطاقة والمعادن بين توقعات وفرة الإمدادات النفطية والتوترات الجيوسياسية، وتوجهات البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية

تراجعت أسعار النفط والذهب، اليوم الأربعاء، فيما حافظ الدولار على استقراره، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية التي من شأنها أن تقدم مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فائض المعروض النفطي واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

النفط يتراجع بفعل مخاوف فائض المعروض

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع تغلب المخاوف بشأن وفرة الإمدادات واحتمال تسجيل فائض في السوق على القلق من تعطل تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، بما يعادل 0.5%، إلى 90.97 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتاً، أو 0.6%، إلى 81.58 دولاراً، بعدما ارتفع الخامان بأكثر من 2% في تعاملات الثلاثاء.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث، تسويوشي أوينو، إن توقعات فائض المعروض العالمي، منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، حدّت من قدرة الأسعار على مواصلة الارتفاع، رغم استمرار حالة عدم اليقين بفعل الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز وتبادل الهجمات بين السعودية والحوثيين.

وأضاف أن الأسواق تترقب أيضاً اجتماع تحالف «أوبك+» المقرر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي ستتناول اجتماعاته سياسة الإنتاج وحصص الدول الأعضاء للعام المقبل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير، مع تعافي الصادرات من الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي.

وفي تطورات الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة، بعد إغلاق أحد صماماته من قبل مجموعة وصفتها بغير القانونية، مشيرة إلى استئناف تدفق النفط نحو صهاريج التخزين في مرافق أكاكوس بالزاوية.

في المقابل، يضغط العراق على تحالف «أوبك+» لرفع تقديراته بشأن قدرته الإنتاجية من النفط الخام، وفق مصادر مطلعة، في خطوة قد تزيد الخلافات بشأن تحديد حصص الإنتاج المستقبلية.

وفي آسيا، تتجه الصين والهند إلى تسجيل مستويات قياسية في وارداتهما من النفط الروسي خلال العام الجاري، بما يعوض جانباً من نقص الإمدادات الناجم عن الحرب على إيران.

وتزامن ذلك مع تقارير إيرانية عن تعرض سفينة حاويات لهجوم أثناء إبحارها في مسار وصفه الحرس الثوري بأنه غير مصرح به قرب مضيق هرمز. كما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 126 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما رجح محللون استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة المخزونات بنحو 1.5 مليون برميل.

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

وفي أسواق العملات، استقر الدولار خلال تعاملات الأربعاء، بعد توقف موجة ارتفاعه، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.12% إلى 103.97 نقطة، معوضاً جزءاً من خسائره البالغة 0.44% في الجلسة السابقة.

وفي المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.0946 دولار، وانخفض الين الياباني 0.04% إلى 159.3 يناً للدولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني 0.17% إلى 1.3091 دولار.

أما الدولار الأسترالي، فبعد ارتفاعه في بداية التعاملات على خلفية بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، عاد ليتراجع بنسبة 0.47% إلى 0.6608 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.26% إلى 0.5468 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين بنسبة 1.03% إلى 59235.99 دولاراً، وهبطت إيثريوم بنسبة 1.08% إلى 1660.78 دولاراً.

الذهب يتراجع مع ترقب توجهات الفيدرالي

وفي سوق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء، بعد خسائر تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، مع تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3544.54 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3542.60 دولاراً.

وتعززت توقعات رفع الفائدة عقب تصريحات ومواقف لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى احتمال بنسبة 96.4% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، مقابل احتمال بنسبة 3.6% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ تزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول الاستثمارية المدرة للفائدة.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق توجهات البنوك المركزية الكبرى، وسط توقعات بمواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فيما رجح عضو في البنك المركزي الأوروبي إمكانية إقرار زيادة جديدة للفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مع بقاء المسار اللاحق غير واضح.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 40.79 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.7% إلى 1267.65 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 851.25 دولاراً للأونصة.