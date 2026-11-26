تواصل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التأثير على حركة الأسواق العالمية، مع تنامي المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن، فيما تتحرك المعادن النفيسة والعملات وسط ترقب المستثمرين لمسار التضخم والسياسة النقدية الأميركية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية، الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، على خلفية إعلان جماعة الحوثيين في اليمن استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية، وتعطل حركة الشحن في مضيق هرمز إثر تقارير عن اصطدام سفن بألغام بحرية زرعتها إيران.

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في المقابل، استقرت أسعار الذهب بعد تراجعها في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، فيما حافظ الدولار على استقراره أمام العملات الرئيسية، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانحسار الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بالتزامن مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

النفط يواصل الارتفاع بفعل مخاوف الإمدادات

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، بمقدار 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 94.71 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.4%، إلى 84.03 دولار.

وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب سجلها الخامان في جلسة الأربعاء، إذ صعد برنت بنسبة 3.5% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 2%، عقب إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية والحي المالي في الرياض.

وتعد مصفاة رأس تنورة الأكبر في السعودية، كما يقع ضمن مجمعها أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط الخام السعودي، الأمر الذي عزز المخاوف من اتساع المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة.

وفي تطور مواز، تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وسط تقارير عن اصطدام سفينتين على الأقل بألغام بحرية، ما يهدد تعافي تدفقات النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي خلال الأسابيع الماضية.

وقال محلل في بنك "إيه إن زد" إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط قد يعرقل تعافي تدفقات النفط، مشيراً إلى أن صادرات الخام من الخليج سجلت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تتجه نحو الانخفاض.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل، لتصل إلى 418.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر ، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

الذهب يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في أكثر من عام

وفي أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، متأثرة ببيانات التضخم الأميركية التي عززت التوقعات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3580.87 دولار للأوقية، بعدما هبط مؤقتا دون مستوى 3500 دولار للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر 2025، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر الأول بنسبة 1.2% إلى 3578.70 دولار.

وعزا محللون تحركات الذهب إلى لجوء المستثمرين لتغطية مراكز البيع قبيل عطلة عيد الشكر، إلى جانب استمرار الضغوط على المعدن النفيس مع توجه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم والاحتفاظ بالسيولة في ظل حالة عدم اليقين بالأسواق.

وفي بقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 41.64 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1301.33 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 880.50 دولار.

الدولار يستقر وسط تراجع عوائد السندات

وفي سوق العملات، استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في أسبوع، متأثراً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع الطلب على العملة بوصفها ملاذاً آمناً.

وجاء ذلك بعدما قلصت الأسهم الأميركية خسائرها خلال تداولات الأربعاء، رغم صدور بيانات اقتصادية قوية ومخاوف متعلقة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي واحتمالات فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.7 نقطة، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى نحو 159.06 مقابل الدولار، واستقر اليورو عند 1.097 دولار.

كما تعافى الدولار الأسترالي ليتجاوز مستوى 0.66 دولار أميركي، مسجلاً 0.6635 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى 0.6557، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عام.

وفي المقابل، تراجع الفرنك السويسري بشكل طفيف بعد مكاسب سجلها خلال الجلسة السابقة بفعل الطلب عليه كملاذ آمن، بينما حافظ الدولار الكندي على أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.