تهدف الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة الضغط على الصين والدول الآسيوية لإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، كي تتجنب رسوما أشد. علمًا أن هذه الرسوم ستخضع لفترة من المشاورات العامة قبل دخولها حيز التنفيذ.

قال محللون، الخميس، إن التصعيد الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتمثل في فرض رسوم جمركية جديدة، يهدف إلى الضغط على الدول الآسيوية لإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، كي تتجنب رسوما أشد.

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وتشمل الرسوم المُقترحة التي أُعلن عنها، الأربعاء، مجموعة من دول شرق آسيا وبينها الصين، المُنافسة القديمة للولايات المتحدة، إلى جانب حلفاء لواشنطن مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وقد تؤدي هذه الرسوم إلى فرض تعرفات تصل إلى 20% على صادرات الدول المستهدفة، لكنها ستخضع لفترة من المشاورات العامة قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما لن يحدث قبل كانون الثاني/ يناير على أقرب تقدير.

وجاء الإعلان بعد أن اختتمت واشنطن تحقيقا استمر أشهرا بشأن تحقيق اقتصادات الدول المستهدفة فائضا في الانتاج، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا الأميركية قضى بأن الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب في إطار ما سماه "يوم التحرير" كانت غير قانونية.

لكن "عددا من هذه الاقتصادات لديها بالفعل معدلات رسوم جمركية جرى التفاوض عليها مسبقا مع الولايات المتحدة، وهو ما سيضع عمليا سقفا للمعدل الذي يمكن تطبيقه"، بحسب ما قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة "إم يو إف جي" لويد تشان في مذكرة.

وأشار تشان إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أيضا أن الرسوم الجديدة لن تُضاف إلى الرسوم المفروضة بالفعل على 60 دولة بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بل سيتم تطبيق المعدل الأعلى لأي منها بدلا من ذلك.

وقال تشان "بشكل عام، يُفترض أن يساعد ذلك في احتواء الصدمة الإضافية للرسوم، على افتراض أن الالتزامات المتفاوض عليها مسبقا تظل قائمة".

إلا أن ذلك يعني أن واشنطن وضعت حدا أعلى للتعرفات التي يمكن تفعيلها "إذا انهارت المفاوضات التجارية أو الالتزامات القائمة"؛ على قوله.

وأشار ستيفن براون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أيضا إلى أن "الولايات المتحدة أبقت قدرتها على زيادة هذه الرسوم إذا انهارت الاتفاقات التجارية"، خصوصا مع الصين.

مجال للمناورة

في حالة بكين، تبلغ الرسوم الجديدة 20%، ما يعني أن المعدل الإجمالي قد يرتفع إلى 40% إذا لم يتم تمديد الهدنة التجارية الحالية مع واشنطن، والمقرر أن تنتهي في كانون الثاني/ يناير.

وكتب جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي في مذكرة أن مثل هذا السيناريو "قد يعيد أكبر اقتصادين في العالم إلى الحروب التجارية التي شهدها عام 2025".

لكنه أضاف أن ذلك ليس ما يريده ترامب.

وبدلا من ذلك، يعوّل الرئيس الأميركي على تمديد الهدنة، رغم أن ذلك "بعيد كل البعد عن أن يكون أمرا مضمونا"؛ بحسب ليبسكي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كانون الأول/ ديسمبر المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية محذّرة الأربعاء "حروب الرسوم وحروب التجارة ليست في مصلحة أي طرف".

وتتعرض اقتصادات آسيوية أخرى، تقع أيضا في مرمى رسوم ترامب بسبب الاختلالات التجارية الكبيرة، لضغوط مماثلة.

وتواجه فيتنام رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 35% على صادراتها، يمكن خفضها إلى 20% في حال التوصل إلى اتفاق تجاري.

وجددت هانوي، الأربعاء، تأكيدها أنها أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق إطاري أُبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وأنها تعمل للتوصل إلى اتفاق نهائي "في أقرب وقت".

ضبابية في الهند وتفاؤل في تايوان

قالت الهند، الأربعاء، إنه ينبغي معالجة القضايا التجارية في إطار المحادثات الجارية مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري ثنائي.

واقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 17% على السلع الهندية، ترتفع إلى 25% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتوصل البلدان إلى اتفاق موقت في شباط/ فبراير يهدف إلى خفض الرسوم الأميركية على السلع الهندية.

لكن المحكمة العليا الأميركية أبطلت رسوم ترامب بعد أيام، ما أثار حالة من عدم اليقين بشأن موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال أجاي سريفاستافا وهو مؤسس "مبادرة أبحاث التجارة العالمية" لوكالة "بلومبرغ نيوز"، إنه "من خلال اعتماد هيكل ذي معدلَين للرسوم، عبر التهديد بفرض رسوم أساسية مرتفعة على الدول التي ترفض إبرام اتفاق، مقابل منح معدلات أقل للدول التي توقعه، تستعيد واشنطن القدرة التفاوضية لفرض الرسوم متى شاءت وانتزاع تنازلات أحادية".

وبخلاف حالة عدم اليقين في الهند، بدت تايوان أكثر اطمئنانا بعدما توصلت إلى اتفاق مع واشنطن مطلع عام 2026.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تشنغ لي-تشون خلال مؤتمر صحافي "نحن واثقون من أنه عندما تُحدد الرسوم الجمركية بشكل نهائي مطلع العام المقبل، سنعود إلى معدل رسوم غير تراكمي يبلغ 15% بموجب الاتفاق بين تايوان والولايات المتحدة".