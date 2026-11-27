ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بنسبة 2.3%، متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من عام، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وسط تراجع الدولار وانحسار المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي.

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وبحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3665 دولارا للأونصة.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر، الذي يعد من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لا سيما المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الذهب قد سجل، الأربعاء، أدنى مستوى له منذ أيلول/ سبتمبر 2025، إثر موجة بيع حادة، قبل أن يتعافى ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين 1 و3%.

وتزامن ارتفاع الذهب مع انحسار المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وتعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

كما دعم تراجع الدولار أسعار الذهب، بعدما سجلت العملة الأميركية أعلى مستوياتها في 22 شهرا في وقت سابق من الأسبوع، إذ يجعل انخفاضها المعادن المسعرة بها أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.8% إلى 44.3 دولارا للأونصة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات جراء تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من انعكاس زيادة تكاليف الطاقة على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية الأميركية.