كشف تقرير أن إدارة ترامب شجعت العراق وفنزويلا على الانسحاب من منظمة "أوبك"، في مسعى لزيادة إنتاج النفط الأميركي والاستثمارات في البلدين، كما منعت فنزويلا من سداد رسوم عضويتها.

قالت 10 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شجعت العراق وفنزويلا في وقت سابق من هذا العام على النظر في الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنعت فنزويلا من سداد رسوم العضوية السنوية للمنظمة.

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واستهدفت هذه الخطوات، التي لم يُعلن عنها من قبل، اثنين من الأعضاء الخمسة المؤسسين لـ"أوبك"، مما شكل تحديا مباشرا على نحو غير معتاد لمنظمة لطالما اتهمها ترامب بإبقاء أسعار النفط مرتفعة بشكل مفتعل.

وبحسب مصادر مطلعة على المناقشات، كان المسؤولون الأميركيون يضغطون حينها من أجل زيادة إنتاج النفط والاستثمار في ​كلا البلدين، وكان البعض قلقا من أن قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك قد تعيق في نهاية المطاف تلك الطموحات.

وذكر شخصان، أن الضغوط الأميركية على فنزويلا وصلت إلى درجة دفعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى التدخل هذا الصيف، بإقناع ‌إدارة ترامب بعدم المضي قدما في الأمر.

وبالنسبة للعراق، قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي طرح احتمالية الانسحاب من "أوبك" خلال اجتماع حكومي هذا الصيف بعد مناقشات مع مسؤولين أميركيين شجعوا هذه الفكرة.

لكن المصدرين أضافا أن وزارة النفط العراقية عارضت ذلك، وأقنعت الزيدي بإبقاء العراق في المنظمة والنظر في السعي للحصول على حصة إنتاج أعلى بدلا من ذلك.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ قوي على كلا البلدين، إذ تتحكم في وصول فنزويلا إلى الأموال الحكومية عقب الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو في كانون الثاني/ يناير 2026، بينما لا تزال عائدات النفط العراقية تمر عبر حساب لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وهو ما يعد من آثار حرب العراق عام 2003.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة حول ما ​إذا كانت قد منعت فنزويلا من دفع رسوم عضويتها في "أوبك". لكنها أكدت أن واشنطن تمتلك سلطة البت في طريقة استخدام فنزويلا للأموال الحكومية، الموجودة حاليا في حساب تحت إدارة واشنطن أنشئ بعد الإطاحة بمادورو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "تتلقى الوزارة طلبات صرف من الحكومة ​الفنزويلية المؤقتة وتراجع هذه الطلبات، بما يتضمن مقارنتها بقائمة الاستخدامات المصرح بها والمحظورة لأموال الودائع الحكومية الأجنبية".

وأضاف المسؤول أنه من المحتمل أن يكون مسؤولون أميركيون من مستويات أدنى قد طرحوا مسألة انسحاب فنزويلا من "أوبك" مع ⁠الحكومة الفنزويلية في وقت سابق من العام، لكن "لم تكن هذه المسألة من بين القضايا التي طرحها المسؤولون رفيعو المستوى".

وقال المسؤول إن محادثات وزارة الخارجية مع العراق في الوقت نفسه "ركزت على تحسين البنية التحتية للطاقة لزيادة إنتاج الطاقة ونقلها، وليس على أوبك".

وتضيف المساعي الأميركية ضغوطا على منظمة فقدت بالفعل أربعة أعضاء منذ عام 2019، ووصلت حصتها في سوق النفط العالمية في الآونة الأخيرة إلى مستوى متدن على خلفية الاضطرابات الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وهي عضو مؤسس آخر في "أوبك".

وقال دان ألاماريو كبير المحللين الجيوسياسيين ​في ألباين ماكرو "خطر تصدع أوبك يتفاقم".

وكانت الإمارات قد أعلنت انسحابها من "أوبك" في وقت سابق من العام بعد أن أصابها الإحباط من سقوف الإنتاج التي تفرضها المنظمة، في حين انسحبت أنغولا والإكوادور وقطر منها في أعوام 2024 و2020 و2019 على الترتيب. ولا توجد مؤشرات على وجود دور للولايات المتحدة في تلك القرارات.

من زبون إلى منافس

تأسست منظمة "أوبك" في بغداد في أيلول/ سبتمبر 1960 على يد دول منتجة للنفط سعت إلى فرض مزيد من السيطرة على سوق عالمية باتت تهيمن عليها مجموعة صغيرة من شركات النفط الغربية.

وأسس العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا المنظمة، وتضم حاليا 11 عضوا. كما شكلت تحالفا مع عدد من الدول المنتجة الأخرى، من بينها روسيا، تحت اسم "أوبك+"، والذي يعقد اجتماعات ​دورية لتحديد مستويات إنتاج منسقة.

وهاجم ترامب "أوبك" مرارا خلال مسيرته الطويلة في عالم الأعمال والسياسة، واصفا إياها بأنها تكتل احتكاري يحقق أرباحا من بقية دول العالم. غير أن الولايات المتحدة أصبحت خلال العقد الماضي أكبر منتج للنفط في العالم، ما حولها من زبون لأوبك إلى أكبر منافس لها على ​الحصة السوقية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة، إن وزارة الخارجية الأميركية فتحت نقاشات مع مسؤولين فنزويليين في واشنطن بشأن ما إذا كان على فنزويلا أن تنسحب من "أوبك"، وذلك بعد أن اختطفت الولايات المتحدة مادورو في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولم تحدد المصادر هوية المشاركين في تلك المناقشات.

وقالت المصادر، إن ترامب كان يرغب في ‌أن تعيد شركات النفط ⁠الأميركية الكبرى إحياء إنتاج النفط الفنزويلي، وهو ما اعتبر أنه سيدعم أمن الطاقة في نصف الكرة الغربي، وكان يخشى أن تعرقل قرارات أوبك المتعلقة بالسياسة الإنتاجية هذه الخطة.

وذكر اثنان من المصادر أن ولي العهد السعودي تدخل وأقنع إدارة ترامب بعدم المضي قدما في هذا التوجه. والسعودية أكبر منتج في "أوبك" وقائدها الفعلي.

وقال ترامب في آب/ أغسطس إن قرار مغادرة "أوبك" يعود إلى فنزويلا نفسها.

وذكر مصدران مطلعان، أن مسؤولين أميركيين أجروا أيضا محادثات خلال الصيف مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي وشجعوا العراق على الانسحاب من "أوبك"، في وقت كانت فيه شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأميركيتان تخططان لاستثمارات جديدة كبيرة هناك.

وأضافا أن الزيدي طرح المسألة لاحقا خلال اجتماع حكومي، لكن وزارة النفط العراقية أقنعته بالبقاء في المنظمة والسعي بدلا من ذلك إلى الحصول على حصة إنتاجية أعلى داخل التكتل.

وقالت المصادر إن هذا الملف قد يطرح مجددا، نظرا لأن بعض أطراف الائتلاف الحاكم في العراق تؤيد الانسحاب من "أوبك" و"أوبك+"، إذ ​يرون أنها خاضعة بشكل رئيسي لسيطرة السعودية وروسيا.

ولا توجد مؤشرات على أن ​واشنطن سعت إلى منع بغداد من سداد رسومها لـ"أوبك".

وبعد الغزو الأميركي ⁠للعراق عام 2003، بدأت الولايات المتحدة تحويل إيرادات النفط العراقية عبر حساب لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وهو الترتيب الذي لا يزال قائما بعد مضي أكثر من عقدين.

وخلال العام الجاري، هددت الولايات المتحدة بحرمان العراق من عائداته النفطية إذا لم يقلص نفوذ إيران داخل حكومة بغداد.

أمور أكثر أهمية

تستحق عادة رسوم عضوية منظمة "أوبك" خلال الربع الأول من كل عام، وتستخدم لتغطية رواتب الموظفين وأعمال البحث والسفر بالأمانة العامة للمنظمة في فيينا.

وعلى عكس الأمم ​المتحدة، التي تحدد مساهمات أعضائها وفقا لحجم اقتصاداتهم، توزع "أوبك" الرسوم بالتساوي بين الأعضاء، بواقع نحو 2.8 مليون يورو (3.08 مليون دولار) لكل دولة.

ورغم أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بإيرادات النفط التي تحققها دول "أوبك"، فإن ​سداده يحمل أهمية رمزية باعتباره دليلا على ⁠استمرار العضوية في منظمة كانت كراكاس من بين مؤسسيها.

وقال أحد المطلعين على علاقة فنزويلا بـ"أوبك"، إن واشنطن رأت أن الأموال الفنزويلية يمكن إنفاقها على أولويات أكثر أهمية.

وقال مصدران في "أوبك"، إن المنظمة تملك صلاحية التغاضي عن رسوم العضوية غير المسددة، ولا تعتزم طرد فنزويلا بسبب الأمر.

وأدت سيطرة واشنطن على الإيرادات النفطية والموارد المالية الفنزويلية إلى وصف بعض الفنزويليين لبلادهم بأنها "محمية أميركية" وليست دولة ذات سيادة.

وفي تموز/ يوليو 2026، فتح مكتب محاسبة الحكومة الأميركية تحقيقا رسميا بشأن نهج الإدارة الأميركية في إدارة إيرادات النفط الفنزويلية وصرفها، وذلك عقب مطالبات من الكونغرس بمزيد من الشفافية.

وقالت إدارة ترامب إن إيرادات النفط الفنزويلية تستخدم لتلبية احتياجات الشعب الفنزويلي، بما في ⁠ذلك دفع رواتب موظفي ​الحكومة وتمويل الخدمات الأساسية.

وتعفى فنزويلا حاليا من حصص إنتاج النفط المقررة في ​إطار تحالف "أوبك+" بعد أن تراجع إنتاجها بشدة عن مستوياته التاريخية نتيجة سنوات من العقوبات وسوء الإدارة.

وبحسب بيانات "أوبك"، بلغ إنتاج فنزويلا نحو 1.2 مليون برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر. وقالت شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل.

وكانت "أوبك" قد فرضت آخر مرة حصصا إنتاجية على كراكاس في عامي 2017 ​و2018، عندما كان المستوى المستهدف لإنتاج البلاد نحو مليوني برميل يوميا. وقال مصدر مطلع على موقف فنزويلا داخل "أوبك" إن عودة البلاد إلى نظام الحصص تبدو مستبعدة ما لم يرتفع إنتاجها مجددا إلى ذلك المستوى.