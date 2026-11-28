"ويعني ذلك أن أكثر من 15 دولارًا من كل مئة دولار تدخل خزائن هذه الدول تذهب إلى تسديد فوائد الديون وحدها، دون احتساب سداد أصل الدين".

تتجه حكومات العالم نحو مرحلة جديدة من الضغوط المالية، في ظل تراكم الديون وارتفاع كلفة خدمتها وتنامي الاحتياجات الإنفاقية، وسط تحذيرات من انعكاس هذه التطورات على قدرة الدول على تمويل الخدمات العامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

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وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتوقع ارتفاع الدين الحكومي العالمي بأكثر من سبعة تريليونات دولار، ليبلغ نحو 115 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027، ما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، الثلاثاء الماضي.

وفي تقديرات منفصلة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وهي مستويات لم يشهدها العالم منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة.

ولا تقتصر المخاوف على حجم المديونية المتراكمة، بل تمتد إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، الذي يضع الحكومات أمام معادلة صعبة: كيف يمكنها تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطنيها، في وقت تستحوذ فيه فوائد الديون على حصة متنامية من مواردها المالية؟

الاقتراض يزداد كلفة

بحسب تحليل نشره صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع متوسط العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في دول مجموعة السبع بأكثر من نقطة مئوية بين شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر من العام الجاري، ليبلغ أعلى مستوياته منذ نحو عقدين.

ويتوقع الصندوق ارتفاع متوسط كلفة الفائدة الفعلية للتمويل الحكومي من 2.3% عام 2021 إلى 3.7% بحلول عام 2031.

وتواجه الحكومات ضغوطًا مزدوجة، إذ لا يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الاقتراض الجديد فحسب، بل يرفع أيضًا كلفة إعادة تمويل الديون القائمة عند حلول آجال استحقاقها.

وقد تضطر الحكومات إلى الاقتراض مجددًا لسداد ديون سابقة، بشروط أقل ملاءمة من تلك التي اقترضت بموجبها في سنوات سابقة.

الدول الفقيرة أمام معادلة أكثر صعوبة

لا تتوزع أعباء المديونية بالتساوي بين دول العالم. ففي حين تتمتع اقتصادات كبرى بأسواق مالية واسعة وقدرة أكبر على الوصول إلى مصادر التمويل، تواجه الدول منخفضة الدخل خيارات أكثر محدودية.

وتستحوذ مدفوعات فوائد الديون في الدول منخفضة الدخل على أكثر من 15% من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل نحو 9% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2019، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويعني ذلك أن أكثر من 15 دولارًا من كل مئة دولار تدخل خزائن هذه الدول تذهب إلى تسديد فوائد الديون وحدها، دون احتساب سداد أصل الدين.

وتحد هذه الأعباء من قدرة الحكومات على تخصيص موارد إضافية للتعليم والصحة والبنى التحتية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تقليص قدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة.

وتتفاقم التحديات في بعض هذه الدول بفعل تراجع المساعدات الإنمائية الدولية، وفق تقرير "الراصد المالي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل الماضي.

الاقتصادات الكبرى ليست بمنأى عن المخاطر

في الولايات المتحدة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مدفوعات الفوائد من نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل جائحة كورونا إلى 5.7% بحلول عام 2031، لتصبح مقاربة لحجم الإنفاق المتوقع على الضمان الاجتماعي.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع كلفة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى على حدودها الجغرافية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع عوائد سنداتها الحكومية إلى زيادة تكاليف التمويل في اقتصادات أخرى، بما فيها الدول النامية.

وتبرز هنا إحدى المفارقات في الاقتصاد العالمي؛ إذ قد تجد دول لم تكن طرفًا مباشرًا في الأزمات المالية أو السياسية التي تعصف بالاقتصادات الكبرى نفسها مضطرة إلى تحمل جانب من تكاليفها.

الحرب والذكاء الاصطناعي

تتوقع وكالة "فيتش" أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 2.5% خلال عام 2027، مدعومًا باستمرار الإنفاق الاستهلاكي الأميركي والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

غير أن الوكالة حذرت من مخاطر تجدد التصعيد في الشرق الأوسط وانعكاساته على أسواق الطاقة، فضلاً عن احتمالات حدوث تراجع حاد في أسعار الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو اضطرابات في أسواق السندات.

وتضيف التحولات الجيوسياسية الراهنة تحديات أخرى أمام الحكومات، التي تواجه مطالب متزايدة برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز أمن الطاقة، بالتزامن مع احتياجات اجتماعية واقتصادية متنامية.

من يدفع ثمن المديونية؟

أمام هذه التطورات، تجد الحكومات نفسها أمام خيارات مالية وسياسية معقدة، تتراوح بين زيادة الإيرادات الضريبية وتقليص النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.

ولا تترتب على هذه الخيارات نتائج متطابقة بالنسبة إلى مختلف الفئات الاجتماعية؛ فزيادة الضرائب قد تؤثر في دخول الأسر، بينما يمكن أن يؤدي تقليص الإنفاق العام إلى تراجع مستوى الخدمات أو الحد من الاستثمارات الحكومية.

في المقابل، قد يؤدي تأجيل معالجة الاختلالات المالية إلى تفاقم أعباء الفوائد وتضييق الخيارات المتاحة أمام الحكومات مستقبلاً.