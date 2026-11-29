يواجه التحالف اختبارًا جديدًا بشأن توزيع حصص الإنتاج في ظل توقعات بعودة فائض المعروض النفطي، واعتراض العراق على تقييم قدرته الإنتاجية، وسط مخاوف من أن يشجع انسحاب الإمارات دولًا أخرى على المطالبة بحصص أكبر أو التلويح بالانسحاب.

تعقد دول تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، اجتماعًا عبر الإنترنت، اليوم الأحد، لبحث حصص إنتاج النفط لعام 2027، وسط خلافات بشأن تقييم القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، وضبابية تحيط بتوقعات السوق العالمية في ظل الحربين في إيران وأوكرانيا.

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ويبحث التحالف، الذي يضم الدول الـ12 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ("أوبك") وتسع دول حليفة، اعتماد مستويات مرجعية جديدة للطاقة الإنتاجية لكل دولة، تُحدد على أساسها حصص الإنتاج اعتبارًا من العام المقبل.

وقال المحلل لدى شركة "ريستاد إنرجي"، خورخي ليون، لوكالة "فرانس برس"، إن المباحثات ستكون "من أكثر اجتماعات أوبك+ تعقيدًا خلال سنوات"، مضيفًا أنه "سيكون من الصعب جدًا على المنظمة تثبيت بعض الأهداف بشكل نهائي".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مندوبين في التحالف، لم تكشف عن هويتيهما، أن "أوبك+" قد تُبقي حصص الإنتاج الحالية دون تغيير خلال كانون الثاني/ يناير المقبل، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

خلافات بشأن القدرات الإنتاجية

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية عودة فائض المعروض النفطي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع الإمدادات واستمرار ضعف الطلب نسبيًا، بعد أشهر من نقص الإمدادات والارتفاع الحاد للأسعار بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا.

وقد يفرض فائض المعروض خفض الإنتاج خلال عام 2027، بحسب المحلل لدى شركة "غلوبال ريسك مانجمنت"، آرنه لومان راسموسن، ما يطرح تساؤلات بشأن الدول المستعدة لتحمل عبء التخفيضات.

وتستند المستويات المرجعية الجديدة إلى دراسات أجرتها شركة الاستشارات الأميركية "ديغوليير آند ماكنوتون" على مدى عامين.

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنه "للمرة الأولى، جرى تقييم وتحديد القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة من خلال عملية مستقلة وموضوعية".

غير أن تداعيات الحرب الأميركية على إيران وتصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في إطار الحرب الروسية في أوكرانيا قد تعقّد اعتماد هذه التقييمات.

وأشار ليون إلى أن الدول التي تراجع إنتاجها بفعل الحروب قد تتمسك بأن هذا التراجع مؤقت، وتطالب بحصص إنتاج أعلى.

اعتراض عراقي ومخاوف من انسحابات جديدة

ورفض العراق، أحد المنتجين الخليجيين الأكثر تضررًا من الحرب، التقييم الجديد لطاقته الإنتاجية، الذي يقدرها بأقل من خمسة ملايين برميل يوميًا، فيما تؤكد بغداد قدرتها على إنتاج 5.2 ملايين برميل يوميًا، بحسب "بلومبرغ".

وقال وزير النفط العراقي، باسم خضير، الجمعة، إن بلاده تتفاوض مع "أوبك" لرفع سقف إنتاجها، مشددًا على أن "هذه المفاوضات ليست مجرد إجراء شكلي. العراق من الأعضاء المؤسسين لأوبك، ومن حقنا الدفاع عن حقوقنا".

وبحسب محللين في مؤسسة "دي إن بي كارنيغي"، يعتبر العراق منذ سنوات أن القيود المفروضة على إنتاجه النفطي تحدّ من قدرته على تمويل إعادة إعمار البلاد.

وكان الخلاف بشأن حصص الإنتاج أحد الدوافع الرئيسية لانسحاب الإمارات من "أوبك" في وقت سابق من العام الجاري، في ظل مساعي أبوظبي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية.

واعتبر المحلل لدى شركة "بي في إم"، تاماش فارغا، أن الخطوة الإماراتية قد تشجع الدول الأعضاء التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة على المطالبة بحصص أكبر أو التلويح بالانسحاب.

وقال ليون إن "كل برميل تحجبه أوبك+ عن السوق لدعم الأسعار يفتح المجال أمام الإمارات لزيادة مبيعاتها"، مشيرًا إلى أنها كانت تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاحتياطيات النفطية غير المستغلة داخل التحالف عند انسحابها.