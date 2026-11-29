تراجع سعر الرمز إلى نحو 1.8 سنت، صباح السبت، بعدما بلغ 3.9 سنت قبل ذلك بيوم، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، وسط غموض بشأن أسباب موجة البيع الحادة...

فقد الرمز الرقمي "دبليو إل إف آي"، التابع لمشروع "وورلد ليبرتي فاينانشال" المدعوم من عائلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نحو 50% من قيمته ليل الجمعة – السبت، فيما أعلنت منصة "باينانس" مراجعة نشاط السوق وبيانات تنفيذ الصفقات المرتبطة به.

وتراجع سعر الرمز إلى نحو 1.8 سنت، صباح السبت، بعدما بلغ 3.9 سنت قبل ذلك بيوم، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، وسط غموض بشأن أسباب موجة البيع الحادة.

وقالت "وورلد ليبرتي فاينانشال" إن منصة "باينانس" سوّت وأغلقت تلقائيًا عقودًا آجلة دائمة مرتبطة بالرمز.

من جانبها، أكدت المنصة اطلاعها على التقارير المتعلقة بهذه العقود، مشيرة إلى أنها تراجع نشاط السوق وبيانات تنفيذ الصفقات، من دون إعلان نتائج المراجعة أو توضيح العلاقة بين إغلاق العقود وهبوط السعر.

وتتيح العقود الآجلة الدائمة للمستثمرين اتخاذ مراكز مرتبطة بأسعار الأصول الرقمية من دون شرائها مباشرة، ومن دون موعد محدد لانتهاء العقد.

ويزيد استخدام الرافعة المالية في هذه العقود من حجم المخاطر، إذ يمكن أن تؤدي تحركات الأسعار إلى خسائر كبيرة مقارنة بقيمة الضمانات المودعة، وإغلاق مراكز المستثمرين تلقائيًا عند عدم كفاية تلك الضمانات.

ويُستخدم رمز "دبليو إل إف آي"، وفقًا للشركة، للمشاركة في التصويت على المقترحات المتعلقة بإدارة المشروع، ويختلف عن العملة الرقمية المستقرة "يو إس دي 1"، المرتبطة بقيمة الدولار الأميركي.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن العملة المستقرة تراجعت لفترة وجيزة دون مستوى الدولار الواحد خلال تداولات السبت.

وبحسب الوثائق المنشورة على موقع المشروع، تشمل الاحتياطيات التي تدعم العملة المستقرة ودائع بالدولار وأدوات مالية حكومية أميركية قصيرة الأجل. وتتولى شركة "بيت غو" إصدار العملة والاحتفاظ باحتياطياتها.

ولا يشكل تراجع سعر تداول العملة دون الدولار، في حد ذاته، دليلًا على عدم كفاية الاحتياطيات التي تدعمها.

ونقلت "واشنطن بوست" عن "وورلد ليبرتي فاينانشال" قولها إنها أعادت تنظيم بعض مراكز الإقراض التابعة لها، وباعت جزءًا من الأصول الرقمية التي تحتفظ بها في خزانتها لسداد ديون مستحقة، مؤكدة أنها لم تبع أيًا من رموز "دبليو إل إف آي" ضمن هذه العملية.

وتشير إفصاحات منشورة على الموقع الرسمي للمشروع إلى أن ترامب وبعض أفراد عائلته لديهم مصلحة اقتصادية غير مباشرة، عبر حصة في جهة تابعة للشركة تستفيد من العوائد المتأتية من احتياطيات العملة المستقرة.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة للهبوط الحاد في قيمة رمز الحوكمة، أو مدى ارتباطه بعمليات تسوية العقود الآجلة على منصة "باينانس".