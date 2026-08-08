أم الفحم: مسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

تظاهر أهالي أم الفحم والمنطقة في مسيرة بدعوة من المتابعة واللجنة الشعبية ضد اعتداءات المستوطنين بالضفة وسياسة الهدم والتطهير العرقي، وللمطالبة بوقف الحرب على غزة، وسط هتافات تندد بالاحتلال، وبظلّ آلاف الاعتداءات الاستيطانية، وتصاعد أعداد الضحايا بالضفة.

شارك العديد من أهالي أم الفحم والمنطقة في مسيرة احتجاجية نُظِّمت في المدينة، مساء اليوم الجمعة، ضد الممارسات الإرهابية من قِبل المستوطنين في الضفة الغربية، ورفضًا لسياسة هدم المنازل وإحراقها، والتطهير العرقي، وضد الحرب على قطاع غزة.

وتجمّع الأهالي عند دوّار "العيون" في المدينة، ومن ثم انطلقوا بالمسيرة الاحتجاجية في شوارع المدينة.

جانب من المشاركين في المظاهرة بأم الفحم ("عرب 48")

ونُظِّمت المسيرة الاحتجاجية من قِبل اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق 48.

ورفع مشاركون في المسيرة لافتات تطالب السلطات الإسرائيلية، بوضع حدّ لإرهاب المستوطنين وممارساتهم بحقّ الأهالي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

"مستوطن برّة برّة... الأرض العربيّة حرّة"، جزء من الشعارات التي هتف بها مشاركون بمسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، نُظِّمت في أم الفحم.



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وكُتبت على بعض اللافتات شعارات من قبيل:" الاحتلال إلى زوال"، و"أوقفوا المجازر"، و"لا لقطعان المستوطنين وسرقة البيوت".

("عرب 48")

كما هتف المشاركون بشعارات طالبت بوقف اعتداءات المستوطنين، كان من بينها: "مستوطن برّة برّة... الأرض العربية حرّة"، و"يا أسرانا يا أبطال إنتو شُعلة النضال".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة لـ"عرب 48" إن "هذه المظاهرة بادرت اليها اللجنة الشعبية في أم الفحم، وبدورنا قمنا بدعمها، ومن المهم على اللجان الشعبية تنظيم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وذلك في ظل ما يحصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الخنق، ومحاولة تدمير المجتمع الفلسطيني".

رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة يتحدّث لـ"عرب 48" خلال مسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، نُظِّمت في أم الفحم.



للتفاصيل: https://t.co/nUUDbE78aT pic.twitter.com/5AJ7MtafRF — موقع عرب 48 (@arab48website) August 8, 2026

وأضاف: "نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نقف مع شعبنا وأن نرفع صوتنا عاليًا ضد الاحتلال والاستيطان والمستوطنين وعنفهم وعنف جيش الاحتلال، وضد الحكومة التي ترعى وتدير هذا العنف".

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد لـ"عرب 48": "هذه المسيرة ضد الحرب على غزة وأهلنا في الضفة الغربية، وهمجية المستوطنين ووحشيتهم، وضد دعم الجيش للمستوطنين الذين يمارسون الخراب في الضفة الغربية، من تدمير المحاصيل وسرقتها، وسرقة المواشي وحرق البيوت وممتلكات الأهالي".

رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد لـ"عرب 48": "هذه المسيرة ضد الحرب على غزة وأهلنا في الضفة الغربية، وهمجية المستوطنين ووحشيتهم".



للتفاصيل: https://t.co/nUUDbE78aT pic.twitter.com/VPgNUadbhI — موقع عرب 48 (@arab48website) August 8, 2026

وأضاف: "في ظل الوضع الراهن نطالب أن نكون موحدين كشعب فلسطيني في كل مكان وفي ظل ما يحصل من تدمير وتطهير عرقي لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده، لذلك الوحدة في الوضع الراهن مهمة وضرورية".

وتأتي هذه المسيرة، ضمن سلسلة من التظاهرات التي أشرفت عليها اللجنة الشعبية في المدينة، ولجنة المتابعة العليا.

("عرب 48")

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة، 4 أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية ضدّ إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نُظِّمت في مدينة أم الفحم، عقب اقتحامها التظاهرة، وأطلقت سراحهم لاحقا، وأبعدتهم عن المدينة لثمانية أيام.

وارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة قرى، والاعتداء على الأهالي، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والاستيلاء على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي أشارت إلى أن تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 17 شخصا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

("عرب 48")

ومنذ بدء إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف و182 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال نحو 25 ألفا، فضلا عن أضرار مادية واسعة.

("عرب 48")

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