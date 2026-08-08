أم الفحم: مسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

شارك العديد من أهالي أم الفحم والمنطقة في مسيرة احتجاجية نُظِّمت في المدينة، مساء اليوم الجمعة، ضد الممارسات الإرهابية من قِبل المستوطنين في الضفة الغربية، ورفضًا لسياسة هدم المنازل وإحراقها، والتطهير العرقي، وضد الحرب على قطاع غزة.
وتجمّع الأهالي عند دوّار "العيون" في المدينة، ومن ثم انطلقوا بالمسيرة الاحتجاجية في شوارع المدينة.
ونُظِّمت المسيرة الاحتجاجية من قِبل اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق 48.
ورفع مشاركون في المسيرة لافتات تطالب السلطات الإسرائيلية، بوضع حدّ لإرهاب المستوطنين وممارساتهم بحقّ الأهالي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.
"مستوطن برّة برّة... الأرض العربيّة حرّة"، جزء من الشعارات التي هتف بها مشاركون بمسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، نُظِّمت في أم الفحم.— موقع عرب 48 (@arab48website) August 8, 2026
للتفاصيل: https://t.co/nUUDbE78aT pic.twitter.com/lfegDfrau1
وكُتبت على بعض اللافتات شعارات من قبيل:" الاحتلال إلى زوال"، و"أوقفوا المجازر"، و"لا لقطعان المستوطنين وسرقة البيوت".
كما هتف المشاركون بشعارات طالبت بوقف اعتداءات المستوطنين، كان من بينها: "مستوطن برّة برّة... الأرض العربية حرّة"، و"يا أسرانا يا أبطال إنتو شُعلة النضال".
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة لـ"عرب 48" إن "هذه المظاهرة بادرت اليها اللجنة الشعبية في أم الفحم، وبدورنا قمنا بدعمها، ومن المهم على اللجان الشعبية تنظيم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وذلك في ظل ما يحصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الخنق، ومحاولة تدمير المجتمع الفلسطيني".
رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة يتحدّث لـ"عرب 48" خلال مسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، نُظِّمت في أم الفحم.— موقع عرب 48 (@arab48website) August 8, 2026
للتفاصيل: https://t.co/nUUDbE78aT pic.twitter.com/5AJ7MtafRF
وأضاف: "نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نقف مع شعبنا وأن نرفع صوتنا عاليًا ضد الاحتلال والاستيطان والمستوطنين وعنفهم وعنف جيش الاحتلال، وضد الحكومة التي ترعى وتدير هذا العنف".
بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد لـ"عرب 48": "هذه المسيرة ضد الحرب على غزة وأهلنا في الضفة الغربية، وهمجية المستوطنين ووحشيتهم، وضد دعم الجيش للمستوطنين الذين يمارسون الخراب في الضفة الغربية، من تدمير المحاصيل وسرقتها، وسرقة المواشي وحرق البيوت وممتلكات الأهالي".
رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد لـ"عرب 48": "هذه المسيرة ضد الحرب على غزة وأهلنا في الضفة الغربية، وهمجية المستوطنين ووحشيتهم".— موقع عرب 48 (@arab48website) August 8, 2026
للتفاصيل: https://t.co/nUUDbE78aT pic.twitter.com/VPgNUadbhI
وأضاف: "في ظل الوضع الراهن نطالب أن نكون موحدين كشعب فلسطيني في كل مكان وفي ظل ما يحصل من تدمير وتطهير عرقي لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده، لذلك الوحدة في الوضع الراهن مهمة وضرورية".
وتأتي هذه المسيرة، ضمن سلسلة من التظاهرات التي أشرفت عليها اللجنة الشعبية في المدينة، ولجنة المتابعة العليا.
وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة، 4 أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية ضدّ إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نُظِّمت في مدينة أم الفحم، عقب اقتحامها التظاهرة، وأطلقت سراحهم لاحقا، وأبعدتهم عن المدينة لثمانية أيام.
وارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة قرى، والاعتداء على الأهالي، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والاستيلاء على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي أشارت إلى أن تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 17 شخصا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ومنذ بدء إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف و182 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال نحو 25 ألفا، فضلا عن أضرار مادية واسعة.
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