إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في جت

أُصيب شاب بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في جت المثلث، ونُقل إلى المستشفى للعلاج، في حين بلغت حصيلة ضحايا الجرائم بالمجتمع العربي منذ مطلع العام 149 قتيلا وقتيلة، وسط تصاعد متواصل للجريمة المنظمة، وانتقادات واسعة لتقاعس الشرطة.

أُصيب شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في جت المثلّث، مساء السبت.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 9:28 مساءً، يفيد بإصابة شخص جراء حدث عنف في جت".

وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبيّ لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، وينقلونه إلى مستشفى ’هليل يافي’، وهو في حالة خطيرة، نتيجة إصابة نافذة" اخترقت جسده.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب تعرّض لإطلاق نار.

149 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 149 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة الجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح من دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا جرّاء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعًا متواصلا.